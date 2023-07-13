Без согласования с Украиной: готовится тайная передача Венгрии украинских пленных, — СМИ

В прошлом месяце Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных, не согласовав с Киевом. Такие действия омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал нарушением международного права.

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Венгрия планирует забрать очередную группу украинских военнопленных через "посредничество" Русской православной церкви, сообщает РБК-Украина.

Как пишет издание, в среде РПЦ активно обсуждается предстоящий визит представителей правительства Венгрии в Российскую Федерацию ориентировочно 08-11 августа.

"Цель визита — это в частности обсуждение очередного раунда передачи украинских военнопленных, имеющих "венгерское происхождение". Как и в прошлый раз, все происходит без участия и согласования с Украиной, без правовых оснований, что является грубым нарушением Женевских конвенций и международного гуманитарного права", — рассказал собеседник "РБК-Украина".

По словам собеседника издания, у венгерская сторона не имеет списка пленных украинских военнослужащих, которых они хотели бы забрать. В настоящее время поиском жителей Закарпатья среди пленных и составлением списка занимаются российские спецслужбы. До приезда венгерской делегации планируется сформировать группу из 10-15 украинских военных, которые владеют венгерским языком.

"Требование венгров — венгерская этническая принадлежность и знание венгерского языка. Это требование безоговорочное — венгры не будут принимать никого, кроме представителей венгерского национального меньшинства в Украине", — рассказал "РБК-Украина" собеседник в спецслужбах.

РФ уже передавала Венгрии пленных украинцев

8 июня 2023 года Россия передала Венгрии группу украинских военнопленных. Сначала об этом сообщили представители русской православной церкви, указав, что все они — "закарпатского происхождения", а процесс состоялся "в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны". При этом, украинское правительство не было информировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что перевозка военнопленных украинцев из РФ в Венгрию была нарушением международного права.

Напомним, 21 июня Фокус писал о том, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право. Омбудсмен рассказал об условиях содержания защитников и отметил, что их перевозку Украина считает нарушением прав военнопленных. Он заверил, что венгерское правительство не обращалось по поводу готовности содействовать освобождению бойцов.

Ранее, 20 июня сообщалось, что Венгрия могла выступить переговорщиком по освобождению украинских военнопленных. После передачи Венгрии 11 украинских пленных военных, в правительстве страны говорят, что не собираются на постоянной основе выполнять роль переговорщиков по освобождению граждан Украины из плена, но при случае могут воспользоваться аналогичной схемой.