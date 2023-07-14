Несмотря на получение оплаты: РФ до сих пор не прислала Ирану обещанные Су-35, — СМИ

По словам иранского генерала, РФ получила деньги за партию истребителей Су-35 и не поставила их в течение года. При этом иранцы говорят, что их "просто использовали".

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Иранский бригадный генерал Хамид Вахеди заявил, что РФ получила полную сумму денег за истребители Су-35, которые хотел приобрести Иран. Истребители должны поставляться в 2023 году, но пока нет надежды, что они поступят. Об этом сообщило издание Bourseand Bazaar.

Как выяснилось, последние несколько недель в Иране ожидали "неизбежны поставок" Су-35. Поэтому Вахеди прямо ответил, что ожидать их не стоит. По его словам, чиновники приняли решение относительно самолетов — они действительно нужны, но "мы не знаем, когда они будут добавлены в нашу эскадрилью".

В материале объясняют, что Иран пытается обновить военно-воздушные силы, которые состоят из старых американских самолетов. С этой целью они обратились к России — хотели приобрести 50 истребителей Су-35.

Кроме платы за истребители, российские власти хотели дроны-камикадзе — и они начали их получать с осени 2022 года. Уже прошел почти год, а ни одного Су-35 у Ирана не появилось, указывает автор.

Также издание попыталось объяснить детали отношений между Ираном и Россией.

Указывается, что Россия нуждалась в помощи Ирана на определенном этапе войны с Украиной. И она эту помощь получила. При этом Иран, похоже, просто используют, ничего не давая взамен.

Одна из возможных причин — якобы сотрудничество РФ с Израилем, говорится в статье иранского издания. Считается, что российские чиновники настолько тесно контактируют с израильскими руководителями, что ради этого не выполняют обязательства, взятые перед Ираном.

Здесь стоит отметить, что Иран, начиная с 90-х гг. прошлого века поддерживал террористов Хезболла и Хамас, которые регулярно атакуют Израиль. Кроме того, в 2018 году произошла короткая 5-часовая стычка между двумя странами, когда они обменялись воздушными ударами. Сейчас Иран продолжает наращивать свою военную мощь, угрожая соседней стране войной. В свою очередь время от времени по территории Ирана наносятся удары, которые наносят ущерб его военно-промышленному комплексу.

Между тем Иран, контактируя с РФ, потерял трижды: он не имеет Су-35, потратил деньги, потерял остатки репутации, потому что его обвиняют в продаже дронов-камикадзе.

Что такое истребитель Су-35

Су-35 — многоцелевой истребитель, который начали выпускать в РФ, начиная с 2008 года. Самолет способен разгоняться до скорости 2500 км/ч и может запускать 12 ракет различного типа, а также вооружен авиационной пушкой.

По состоянию на 2023 год в составе ВС РФ было 99 истребителей. При этом в течение войны с Украиной она потеряла четыре самолета такого типа — согласно данным ORYX. При этом в одном случае Су-35 проиграл поединок с МиГ-29, во втором — по нему попала ракета Су-35.

В сети можно отыскать ориентировочную стоимость истребителя Су-35 — он стоит от 98 до 102 млн долл. Если Иран планировал купить 50 самолетов, то он заплатил России 5 млрд долл. и уже год не может получить товар, за который заплатил.

Напоминаем, иранские грузовые самолеты каждые 2-3 недели приземляются в российских аэропортах. Согласно разведданным, груз самолетов — дроны-камикадзе, на которые РФ наклеивает отметки "Герань-2" и отправляет в Украину.

Кроме того, Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, сообщил, что есть и другой путь поставки "шахедов". По его словам, они могут поступать в РФ через Каспийское море.