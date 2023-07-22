"Когда ВСУ развернутся на всю мощь, то будут изменения на фронте", — Блинкен о контрнаступлении

Госсекретарь заявил, что союзники быстро передали Украине помощь для успешного контрнаступления.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время Аспенского форума по безопасности заявил, что рано делать выводы относительно контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает "Голос Америки" из Колорадо.

По словам Блинкена, когда украинская армия развернет свои основные силы, то это приведет к изменениям на фронте.

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и около 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", — заявил Блинкен.

Вместе с тем он добавил, что в США сразу говорили, что контрнаступление будет тяжелым. Российские войска за месяцы оккупации подготовили несколько мощных линий защиты. Однако украинская армия пробивается через них.

Украина уже освободила половину всех захваченных территорий. Поэтому ВСУ имеет все для успеха, потому что они сражаются за собственную землю, государство, будущее и свободу. Союзники и Соединенные Штаты передали украинской армии все, что нужно для успешного наступления.

Ранее координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что Украине сейчас больше всего нужна артиллерия, средства ПВО и бронетехника. Партнеры отреагировали на потребности с "беспрецедентной скоростью".

Напомним, 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ позже начали контрнаступление, чем планировалось из-за дефицита средств.

22 июля Великобритания отчиталась о завершении обучения второй группы украинских артиллеристов на САУ AS90.