"Коли ЗСУ розгорнуться на всю міць, то будуть зміни на фронті", – Блінкен про контрнаступ

Держсекретар заявив, що союзники швидко передали Україні допомогу для успішного контрнаступу.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час Аспенського безпекового форуму заявив, що рано робити висновки щодо контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє "Голос Америки" з Колорадо.

За словами Блінкена, коли українська армія розгорне свої основні сили, то це призведе до змін на фронті.

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", — заявив Блінкен.

Разом з тим він додав, що у США одразу казали, що контрнаступ буде важким. Російські війська за місяці окупації підготували декілька потужних ліній захисту. Проте українська армія пробивається через них.

Україна вже звільнила половину всіх захоплених територій. Тому ЗСУ має все для успіху, бо вони бʼються за власну землю, державу, майбутнє та свободу. Союзники та Сполучені Штати передали українській армії все, що потрібно для успішного наступу.

Раніше координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі казав, що Україні зараз найбільше треба артилерія, засоби ППО та бронетехніка. Партнери відреагували на потреби з "безпрецедентною швидкістю".

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ пізніше почали контрнаступ, ніж планувалось через дефіцит засобів.

22 липня Велика Британія відзвітувала про завершення навчання другої групи українських артилеристів на САУ AS90.