"Пришлось срочно менять верстку": росТВ запретили освещать атаку дронов на Москву, — СМИ

По данным российских журналистов, распоряжение о запрете поступило за 15 минут до выпуска новостей, поэтому редакторам пришлось импровизировать и менять контент.

Related video

Российским телеканалам было запрещено освещать атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву. Об этом сообщает российский информационный ресурс The Insider со ссылкой на несколько источников из росТВ.

Согласно полученным данным, сотрудникам ВГТРК, включая каналы "Россия-24" и "Москва-24", а также "РБК" и некоторым региональным телеканалам был отправлен запрет на освещение данной темы всего за 15 минут до 11-часового выпуска новостей. Несмотря на то, что в 10-часовом выпуске еще были сообщения о произошедшей атаке беспилотников.

Редакторам пришлось срочно менять контент перед выходом в эфир, удаляя все кадры с очевидцами и последствиями инцидента, даже общие планы улиц. На тему атаки пустили лишь короткие комментарии Министерства обороны РФ и мэра Москвы Сергея Собянина, который обещал помочь пострадавшим.

Как сообщает росСМИ, тема атаки была вынесена на задний план, вместо этого новостные программы сосредоточились на международных событиях, что не имело отношения к инциденту.

Однако интересно отметить, что каналы не запрещали показывать сюжеты об атаке беспилотников на оккупированный Крым, включая демонстрацию кадров оттуда. В связи с этим, некоторые каналы начинали свои выпуски с таких сюжетов.

Атака БПЛА на Москву 24 июля

Утром 24 июля произошла серия атак беспилотников в Москве, где взрывы звучали около здания Министерства обороны РФ, офиса "Леруа Мерлен" и других объектов, которые стали объектами нападения.

В этот же день представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, Юрий Юсов, прокомментировал данный инцидент. По его словам, режим президента РФ Владимира Путина не имеет полного контроля даже над воздушным пространством в столице России.

В тот же день в российском МИД расценили атаки как использование "террористических методов" и запугивание мирных жителей.