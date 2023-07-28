Бойцы ВСУ показали огонь по российским целям из комплекса APWKS (видео)

APWKS — это система лазерного наведения, которая позволяет сделать неуправляемые ракеты Hydra 70 высокоточными.

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Военные одной из бригад показали применение комплекса APWKS, который установили на вездеход Хамви. Соответствующее видео опубликовал украинский военнослужащий в TikTok.

На кадрах показано, как украинские военнослужащие атакуют российских оккупантов с помощью комплекса APWKS. После выстрела камера, которую поставили на землю, фиксирует место удара. Вероятно, огонь велся в рамках учений, а не боевого применения. Об этом в видеоролике не сообщается.

APWKS — это система лазерного наведения, которая делает неуправляемые авиаракеты Hydra 70 высокоточными. Комбинация системы наведения вместе с неуправляемыми ракетами создает дешевый и эффективный комплекс для поражения бронированных и небронированных целей. Также пусковую установку можно устанавливать на авиацию. В США обычно устанавливают его на вертолеты или самолеты, но и наземная версия, которая подходит для пикапа.

Создавали разработку компании BAE Systems, Northrop Grumman и General Electrics. Особенностью комплекса является также то, что он может уничтожать воздушные цели.

Напомним, 30 июня морпехи 37-й бригады ВСУ рассказали о боевом крещении на AMX-10RC и APWKS.

28 апреля стало известно, какое вооружение получает новосозданная 37-я бригада морской пехоты.