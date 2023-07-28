БІйці ЗСУ показали вогонь по російських цілях із комплексу APWKS (відео)

APWKS — це система лазерного наведення, яка дозволяє зробити некеровані ракети Hydra 70 високоточними.

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Військові однієї з бригад показали застосування комплексу APWKS, який встановили на всюдихід "Хамві". Відповідне відео опублікував український військовослужбовець у TikTok.

На кадрах показано, як українські військовослужбовці атакують російських окупантів за допомогою комплексу APWKS. Після пострілу камера, яку поставили на землю, фіксує місце удару. Ймовірно, вогонь вели в межах навчань, а не бойового застосування. Про це у відеоролику не повідомляється.

APWKS — це система лазерного наведення, яка робить некеровані авіаракети Hydra 70 високоточними. Комбінація системи наведення разом із некерованими ракетами створює дешевий і ефективний комплекс для ураження броньованих і неброньованих цілей. Також пускову установку можна встановлювати на авіацію. В США зазвичай встановлюють її на гелікоптери або літаки, але є й наземна версія, яка підходить для пікапа.

Створювали розробку компанії BAE Systems, Northrop Grumman і General Electrics. Особливістю комплексу є також те, що він може знищувати повітряні цілі.

Нагадаємо, 30 червня морпіхи 37-ї бригади ЗСУ розказали про бойове хрещення на AMX-10RC і APWKS.

28 квітня стало відомо, яке озброєння отримує новостворена 37-му бригаду морської піхоти.