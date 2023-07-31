Использовали все, что имели: власти РФ объяснили, что им нечем усилить защиту от дронов

Российские власти утверждают, что для защиты от атак неизвестных дронов используются все имеющиеся средства и большей, чем есть, безопасности не будет.

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что РФ не планирует принимать дополнительные меры для противодействия беспилотникам, которые атакуют российскую территорию. О деталях позиции Кремля говорится на портале Moscow News.

Песков заявил, что российские власти применили для защиты от БПЛА все имеющиеся средства. Поэтому сейчас ВС РФ не имеют других возможностей для противодействия воздушным атакам. При этом комментарий представителя Кремля прозвучал на следующий день после того, как беспилотники неизвестного происхождения долетели до центра Москва и врезались в высотные башни "Москва-Сити": "Очевидно, что меры безопасности и так усилены. Принимаются все возможные меры", — заявил спикер.

Аналогичная ситуация с противовоздушной защитой и в других регионах России, говорится в заявлении Пескова. Зато принимаются меры, чтобы минимизировать последствия атак дронов.

Кроме того, власти РФ не планируют повышать уровень террористической угрозы в столице. При этом спикер подтвердил, теракт все же был и его якобы совершили "киевский режим" как акт "отчаяния".

Относительно конкретного перечня антидронових мероприятий, то Песков не сказал ничего. Зато предложил обратиться с комментариями в Минобороны РФ.

Отметим, накануне, 30 июля, беспилотники атаковали центр Москвы. По словам оборонного ведомства россиян, дронов было 3: один якобы сбили системы ПВО, два — обезврежены системой РЭБ и упали самостоятельно.

От атаки стаи дронов также пострадал Крымский полуостров. Представители российской власти заверили, что в небе было ориентировочно 25 БПЛА: все — обезврежены "доблестной" противовоздушной обороной.

Напоминаем, в конце июля неизвестные ракеты нанесли удар по мосту на Чонгаре. При этом российские военные замалчивали инцидент, а представитель оккупационной администрации Владимир Сальдо заявил, что в небе было сбито целый десяток ракет Storm Shadow.

Между тем в Крыму россияне решили защитить Крымский мост от надводных и подводных дронов. С этой целью установили специальные заграждения с металлическими решетками: пролив пока не перегородили полностью, но надеюсь вскоре это сделать.