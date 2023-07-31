Використали все, що мали: влада РФ пояснила, що їй нічим посилити захист від дронів

Російська влада стверджує, що для захисту від атак невідомих дронів використовуються усі наявні засоби й більшої, ніж є, безпеки не буде.

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Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що РФ не планує вживати додаткові заходи для протидії безпілотникам, які атакують російську територію. Про деталі позиції Кремля ідеться на порталі Moscow News.

Пєсков заявив, що російська влада застосувала для захисту від БПЛА усі наявні засоби. Тому наразі ЗС РФ не мають інших можливостей для протидії повітряним атакам. При цьому коментар представника Кремля пролунав на наступний день після того, як безпілотники невідомого походження долетіли до центру Москва і врізались у висотні башти "Москва-Сіті": "Очевидно, що заходи безпеки й так посилено. Вживають усі можливі заходи", — заявив речник.

Аналогічна ситуація з протиповітряним захистом і в інших регіонах Росії, ідеться у заяві Пєскова. Натомість вживають заходи, щоб мінімізувати наслідки атак дронів.

Крім того, влада РФ не планує підвищувати рівень терористичної загрози у столиці. Втім визначається, теракт все ж був і його нібито вчинили "київський режим" як акт "відчаю".

Щодо конкретного переліку антидронових заходів, то Пєсков не сказав нічого. Натомість запропонував звернутись з коментарями до Міноборони РФ.

Зазначимо, напередодні, 30 липня, безпілотники атакували центр Москви. Зі слів оборонного відомства росіян, дронів було 3: один нібито збили системи ППО, два — знешкоджені системою РЕБ і упали самостійно.

Від атаки зграї дронів також постраждав Кримський півострів. Представники російської влади запевнили, що у небі було орієнтовно 25 БПЛА: усі — знешкоджені "доблесною" протиповітряною обороною.

Нагадуємо, наприкінці липня невідомі ракети завдали удару по мосту на Чонгарі. При цьому російські військкори замовчували інцидент, а представник окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив, що у небі було збито цілий десяток ракет Storm Shadow.

Між тим у Криму росіяни вирішили захистити Кримський міст від надводних та підводних дронів. З цією метою встановили спеціальні загородження з металевими решітками: протоку поки що не перегодили повністю, але сподіваюся незабаром це зробити.