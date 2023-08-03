"Нервирует агрессора": оккупанты озабочены новым этапом контрнаступления ВСУ, — эксперт

По словам экс-представителя Генштаба Владислава Селезнева, противнику неизвестно, где именно будет осуществлен основной удар украинских защитников, поэтому и переживают.

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Российские оккупанты начинают паниковать из-за того, что не знают, где украинские военные собираются применить свои резервы на поле боя. Об этом заявил военный эксперт, экс-представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для "Еспресо" 2 августа.

По его словам, противник убежден, что если активизировать свои усилия на одном из направлений, в их случае на Купянском, тогда у них получится переключить вовлеченность украинских защитников с южного направления.

"Специалисты, причастные к деятельности украинского Генштаба, утверждают, что Украина до сих пор не привлекла все 100% своих стратегических резервов, которые готовились для реализации наших планов по контрнаступлению. Именно это и нервирует агрессора. Потому что россияне до сих пор не знают на каком участке фронта и когда эти резервы будут применены. Оккупанты не зря активизировали свою деятельность на Купянском направлении. Таким образом они пытаются переключить вектор внимания украинского Генштаба с ситуации на юге на ситуацию на Купянское направление", — говорится в сообщении.

Кроме того, Владислав Селезнев добавил, что ситуация в районе Купянска довольно устойчива, но при этом может обостриться со временем.

Бойцы российской 4-й гвардейском танковой дивизии пытаются атаковать рубежи и позиции ВСУ, чтобы превратить преимущество в виде количества войск в новые оккупированные территории, но все это безуспешно.

"На некоторых участках фронта им удалось продвинуться вперед, но еще нужно закрепиться на этих рубежах. Россияне этого не сделали. Поэтому Силы обороны изгнали российских захватчиков с тех территорий и ситуация сейчас устойчива, но имеет тенденцию к обострению", — подытожил военный эксперт.

Напомним, 3 августа сообщалось, что ВСУ перестали использовать тактику США в рамках своего контрнаступления. Журналисты пишут, что в Вашингтоне надеются, что в ближайшее время украинские защитники, которые проходили обучение на Западе, смогут показать то, на что они способны на поле боя.