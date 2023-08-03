Экс-глава оккупационного "правительства" Херсонщины получил новое подозрение, — Офис генпрокурора (фото)

Экс-губернатор Калининградской области прибыл на временно оккупированную территорию Украины из РФ, чтобы получить должность так называемого главы оккупационного "правительства" Херсонщины.

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Бывшему главе оккупационного "правительства" Херсонщины Сергею Елисееву заочно сообщили о новом подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Facebook.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры бывшему главе оккупационного "правительства" Херсонщины" заочно сообщено о новом подозрении", — говорилось в сообщении.

Отметили, что должность так называемого главы оккупационного "правительства" Херсонщины занял бывший губернатор Калининградской области РФ Сергей Елисеев, который прибыл на временно оккупированную территорию. Мужчина организовывал и участвовал в мероприятиях политического характера, которые были направлены на поддержку российского режима и утверждение оккупационной власти в регионе. В частности, он неоднократно глорифицировал действия представителей оккупационной власти, российских военных, незаконно созданных органов власти и правоохранительных органов, созданных на временно оккупированных территориях, во время своих выступлений, которые распространялись через российские медиа.

"Выводы подтверждают, что в выступлениях подозреваемого присутствуют факты его подрывной деятельности против Украины", — подчеркнули в Офисе.

Таким образом бывшему главе оккупационного "правительства" в Херсонской области инкриминируется коллаборационистская деятельность и глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. 6. ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Сергей Елисеев получил подозрение от Офиса генпрокурора

Напомним, 1 августа Фокус писал, что СБУ сообщила о подозрении командиру батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ майору Даниилу Коблику, который причастен к пыткам украинского военнопленного. Отметили, что СБУ известны ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц.

28 июля стало известно о том, что СБУ также объявила подозрение российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостеву, под командованием которого вражеская авиация обстреливала бомбами и фосфорными боеприпасами мирное население Мариуполя.