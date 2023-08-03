Морпехи новосозданной 38-й бригады показали первое видео работы их артиллерии по ВС РФ на юге

Украинские артиллеристы атаковали укрепленные позиции противника ночью. Бойцы сообщили, что цели уничтожены.

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В Сети опубликовали первое видео работы артиллеристов 38-й отдельной бригады морской пехоты. На записи видно, как украинские бойцы ночью наносят удары по российским позициям.

"Оружие в бой! Цели уничтожены! Смерть врагам! Артиллерия 38-й ОБрМП поражает укрепленные позиции противника. Слава морской пехоте Украины!" — подписали бойцы видео, опубликованное на Facebook-странице бригады.

Как известно, 38-я бригада морской пехоты сформирована на базе знаменитого 503-го батальона морской пехоты "Борсуки". В конце июля бойцы уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Вражескую технику ликвидировали выстрелом из ПЗРК утром в 7:43. В результате атаки погиб экипаж.

Позже стало известно, что на борту сбитого вертолета Ка-52 находился полковник авиации Российской Федерации Виталий Табачников, командовавший 112-м отдельным вертолетным полком, базирующимся в городе Чита. Один из друзей погибшего сообщил, что 25 июля экипаж полковника подвергся ракетной атаке, когда возвращался с боевого задания.

Напомним, 14 июля бойцы подразделения ПВО 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" сбили вражеский самолет Су-25 два вертолета Ка-52. На выполнение работы украинским защитникам понадобилось три дня.

Фокус рассказывал 27 июля, что танкисты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали работу на передовой. Танковые экипажи бригады с Волыни продемонстрировать скорость в выполнении задач и сообщили об успешном уничтожении врагов на фронте.

Фокус также писал 2 августа, что бойцы подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского прошли масштабное боевое слаживание на полигоне. К тренировкам привлекли различные виды бронетехники. Украинские защитники отрабатывали действия для совместного выполнения задачи во время штурмов позиций российских захватчиков.