Артиллерия, танки и корабль ВС РФ сыпятся один за другим: обновленные потери Oryx (список)

Украинская армия уничтожает артиллерию оккупантов, разнообразную транспортную бронетехнику и танки. Вместе с тем ВСУ потеряли один Leopard 2.

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Российские войска продолжают терять артиллерию и танки во время украинского контрнаступления. Об этом сообщает OSINT-аналитик Якуб Яновский из проекта Oryx.

В обновленном списке потерь российские войска продолжают терять танки, артиллерию, транспортные машины и зенитно-ракетные комплексы. Однако стоит отметить, что в обновленный список попадут все визуально подтвержденные потери, поэтому они могут быть как неточными по количеству, так и не новые.

В частности 4 танка, из которых 3 были брошены из-за повреждений. Среди них Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3 образца 2016 года. Также украинские войска уничтожили 7 БМП, БТР и МТ-ЛБ. Часть из них была брошена врагом из-за повреждений.

Обновленные потери ВС РФ

Эффективный контрбатарейный огонь продолжает уменьшать количественное преимущество ВС РФ. ВСУ уничтожили две гаубицы "Мста-Б" одну САУ "Мста-С" и 2 установки залпового огня БМ-21 "Град". Кроме этого атака морским беспилотником позволила сильно повредить большой десантный корабль "Оленегорский горняк". И украинские военные уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М1-2".

Вместе с тем аналитики Oryx подтвердили потерю российскими войсками 1821 БМП различных модификаций. Больше всего ВСУ уничтожали БМП-2 (918) и БМП-1 (456). Якуб Яновский предполагает, что БМП-2 является исчезающим видом, потому что запасы РФ завершаются, а новые боевые машины пехоты не выпускают.

Визуальные потери ВС РФ по БМП-1.

Больше всего оккупанты теряли транспортные машины — 9 КамАЗов, Уралов и УАЗов.

Украинская армия также понесла потери, враг смог уничтожить один танк Leopard 2A4 и повредить Leopard 2A6. Российские дроны атаковали украинскую артиллерию и броневики.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 5 августа ВСУ впервые подбили российский танк Т-55 с "мангалом".

7 августа по данным Генштаба, ВС РФ потеряли более 250 тысяч бойцов.