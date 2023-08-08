"Переоценить сложно": удары по мостам приводят к проблемам в логистике ВС РФ, — ВМС (видео)

Украина подтвердила удары по автомобильным мостам в Чонгаре и Геническе. В командовании объяснили, как поражение этих логистических путей повлияет на обеспечение российских группировок на юге.

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Украина нанесла огневое поражение по Чонгарскому и Геническому мостам на юге, навредив логистике российских войск. Подробнее о значении путей для врага в эфире Radio NV рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Ни для кого не является военной тайной, что благодаря этим путям российские оккупанты через временно оккупированный Крым обеспечивали свою группировку на юге. Бои там достаточно тяжелые и жестокие. И, соответственно, логистика сейчас имеет решающее значение, кроме людей", — сказал он.

Спикер отметил, что, даже имея большое количество личного состава, никто не отправляет армейцев на передовую с камнями против танков. По его словам, переоценить значение ударов по мостам, которые помогают в обеспечении российских оккупантов, сложно.

Плетенчук не ответил, в каком состоянии сейчас находятся пораженные мосты. Военный объяснил, что собирать информацию об этом сложно, ведь территория временно оккупирована ВС РФ.

Также представитель ВМС подтвердил, что у РФ налажен ремонт поврежденных мостов. Он подчеркнул, что Силы обороны работают "на опережение" и пытаются отрезать врага.

"Много разрушенных мостов не бывает на территории, которая под контролем врага", — добавил Плетенчук.

Комментарий спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука

Напомним, 6 августа представитель оккупационных властей заявил о ракетном ударе по Чонгарскому мосту, который соединяет Крым с Херсонской областью. По его словам, логистический путь был поражен ракетами Storm Shadow и получил повреждения.

6 августа ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам. В сообщении говорилось, что автомобильные мосты являются "двумя ключевыми путями сообщения" врага.