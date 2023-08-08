"Переоцінити складно": удари по мостах призводять до проблем у логістиці ЗС РФ, — ВМС (відео)

Україна підтвердила удари по автомобільних мостах у Чонгарі та Генічеську. У командуванні пояснили, як ураження цих логістичних шляхів вплине на забезпечення російських угруповань на півдні.

Related video

Україна завдала вогневого ураження по Чонгарському та Генічеському мостах на півдні, нашкодивши логістиці російських військ. Детальніше про значення шляхів для ворога в ефірі Radio NV розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Ні для кого не є військовою таємницею, що завдяки цим шляхам російські окупанти через тимчасово окупований Крим забезпечували своє угруповання на півдні. Бої там досить важкі та жорстокі. І, відповідно, логістика зараз має вирішальне значення, окрім людей", — сказав він.

Речник зазначив, що, навіть маючи велику кількість особистого складу, ніхто не відправляє армійців на передову з камінням проти танків. З його слів, переоцінити значення ударів по мостах, які допомагають у забезпеченні російських окупантів, складно.

Плетенчук не відповів, у якому стані нині перебувають уражені мости. Військовий пояснив, що збирати інформацію про це складно, адже територія тимчасово окупована ЗС РФ.

Також представник ВМС підтвердив, що у РФ налагоджений ремонт пошкоджених мостів. Він підкреслив, що Сили оборони працюють "на випередження" та намагаються відрізати ворога.

"Забагато зруйнованих мостів не буває на території, яка під контролем ворога", — додав Плетенчук.

Коментар речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука

Нагадаємо, 6 серпня представник окупаційної влади заявив про ракетний удар по Чонгарському мосту, який з’єднує Крим з Херсонською областю. З його слів, логістичний шлях був уражений ракетами Storm Shadow та зазнав пошкоджень.

6 серпня ЗСУ підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах. У повідомленні йшлося, що автомобільні мости є "двома ключовими шляхами сполучення" ворога.