"Смысл даже не в дальности": эксперт объяснил, почему Украине нужны ракеты Taurus (видео)

Представитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предположил, что партнеры предоставят эти снаряды с дальностью 300 километров вместо обещанных 500. По его словам, ракеты помогут в освобождении Крыма и ликвидации Черноморского флота России.

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Несмотря на якобы принятые решения Германии защитникам вряд ли передадут ракеты Taurus с дальностью 500 километров, ведь их экспорт запрещен требованиями экспортного контроля. Разрешено предоставлять только снаряды, бьющие на расстояние до 300 километров. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Особенно Германия очень придирчиво относится к требованиям экспортного контроля. Не знаю, почему было заявление о 500 километрах", — отметил он.

Эксперт объяснил, что ракеты с дальностью 500 километров и более разрешены только для внутреннего использования. То есть Украина может их самостоятельно производить и применять.

"Я думаю, что будет все же 300 километров. Фактически, это будет дополнение к тем ракетам, которые у нас есть — Storm Shadow/SCALP EG. Будет Taurus, которая очень похожа на эти ракеты", — предположил он.

Самусь подчеркнул, что Taurus — это крылатая ракета авиационного базирования, которая позволяет бить по важным целям в оперативной глубине. Имея такие снаряды, Силы обороны смогли бы создавать преграды для вражеской логистики и вносить коррективы в деятельность российских войск. Более того, Taurus помогли бы в уничтожении командных пунктов и складов с боеприпасами ВС РФ.

"Почему мы говорим, что нам надо как немецкие Taurus, так и неплохо было бы американские ATACMS, которые также летят на 300 километров в экспортном варианте — ведь нам надо таких ракет много. Смысл даже не в дальности", — добавил представитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Он объяснил, что ракеты Taurus были бы полезными в деоккупации Крыма. Благодаря им защитники смогли бы уничтожить береговую инфраструктуру Черноморского флота РФ и элементы базирования российских оккупантов на полуострове. Однако для таких действий требуется большое количество снарядов — сотни.

"Выгоняем его (Черноморский флот — ред.) в море, в Новороссийск, а там уже есть морские дроны и противокорабельные ракеты, которые будут уничтожать корабли Черноморского флота именно в акватории Черного моря", — сказал Самусь.

Комментарий Михаила Самуся (о ракетах Taurus — с 11:05)

Напомним, 5 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна не планирует передавать Украине ракеты Taurus в ближайшее время.

Однако уже 7 августа нардеп и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что Бундестаг достиг согласия о предоставлении дальнобойных ракет Taurus для защитников. Он отметил, что немецкие парламентарии обсуждали снаряды с дальностью поражения 500 километров.