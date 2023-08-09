"Сенс навіть не в дальності": експерт пояснив, чому Україні потрібні ракети Taurus (відео)

Представник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь припустив, що партнери нададуть ці снаряди з дальністю 300 кілометрів замість обіцяних 500. З його слів, ракети допоможуть у звільненні Криму та ліквідації Чорноморського флоту Росії.

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Попри нібито ухвалені рішення Німеччини захисникам навряд передадуть ракети Taurus з дальністю 500 кілометрів, адже їх експорт заборонений вимогами експортного контролю. Дозволено надавати лише снаряди, що б’ють на відстань до 300 кілометрів. Про це у коментарі "24 каналу" розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Особливо Німеччина дуже прискіпливо ставиться до вимог експортного контролю. Не знаю, чому була заява про 500 кілометрів", — зазначив він.

Експерт пояснив, що ракети з дальністю 500 кілометрів та більше дозволені тільки для внутрішнього використання. Тобто Україна може їх самостійно виробляти та застосовувати.

"Я думаю, що буде все ж таки 300 кілометрів. Фактично, це буде доповнення до тих ракет, які в нас є — Storm Shadow/SCALP EG. Буде Taurus, яка дуже схожа на ці ракети", — припустив він.

Самусь підкреслив, що Taurus — це крилата ракета авіаційного базування, яка дозволяє бити по важливих цілях в оперативній глибині. Маючи такі снаряди, Сили оборони змогли б створювати перепони для ворожої логістики та вносити корективи в діяльність російських військ. Ба більше, Taurus допомогли б у знищенні командних пунктів та складів з боєприпасами ЗС РФ.

"Чому ми кажемо, що нам треба як німецькі Taurus, так і непогано було б американські ATACMS, які також летять на 300 кілометрів в експортному варіанті – адже нам треба таких ракет багато. Сенс навіть не в дальності", — додав представник Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Він пояснив, що ракети Taurus були б корисними у деокупації Криму. Завдяки їм захисники змогли б знищити берегову інфраструктуру Чорноморського флоту РФ та елементи базування російських окупантів на півострові. Проте для таких дій потрібна велика кількість снарядів — сотні.

"Виганяємо його (Чорноморський флот — ред.) у море, в Новоросійськ, а там вже є морські дрони й протикорабельні ракети, які будуть знищувати кораблі Чорноморського флоту саме в акваторії Чорного моря", — сказав Самусь.

Коментар Михайла Самуся (про ракети Taurus — з 11:05)

Нагадаємо, 5 червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом.

Однак вже 7 серпня нардеп та заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів, що Бундестаг досягнув згоди щодо надання далекобійних ракет Taurus для захисників. Він зазначив, що німецькі парламентарії обговорювали снаряди з дальністю ураження 500 кілометрів.