Круговое отклонение +- 1км: что показал обстрел "Кинжалами" 11 августа

Ракета пролетела около 1100 км и за это время она отклонилась от цели минимум на один километр из-за примитивной системы наведения.

Related video

Российские войска запустили по Украине 4 аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", из которых одну смогли сбить. Как заявили в Воздушных силах, целями обстрела были украинские летчики, которых готовят к обучению на F-16. Однако одна из ракет попала по жилому дому. В Defense Express сообщают, что удар показал реальную точность "Кинжалов".

По данным Воздушных сил, пуски ракет осуществлялись с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области. Оттуда ракеты пролетели около 200 км до украинской границы, а затем еще 900 до Ивано-Франковской области. В Киевской области удалось перехватить один из "Кинжалов", но другие — нет. Они пытались поразить авиабазу в Коломыйском районе, однако промахнулись. Одна из ракет поразила объект гражданской инфраструктуры, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В частности погиб 8-летний мальчик.

В издании обращают внимание на заявление Воздушных сил, где сказали, что целями ракет были украинские летчики, которых выбрали для обучения на западных истребителях F-16. Однако от места удара Х-47 до ближайшего аэродрома составляет около километра. Поэтому обозреватели делают вывод, что "гиперзвуковая" ракета имеет круговое вероятное отклонение от одного километра при стрельбе на 1100 км.

Такую низкую точность можно объяснить инерциальной системой наведения, потому что чем дольше ракета летит, тем больше становится погрешность.

Напомним, 11 августа Воздушные силы смогли сбить 1 из 4 ракет "Кинжал".