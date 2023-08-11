Кругове відхілення +- 1км: що показав обстріл "Кинджалами" 11 серпня

Ракета пролетіла близько 1100 км й за цей час вона відхилилась від цілі щонайменше на один кілометр через примітивну систему наведення.

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Російські війська запустили по Україні 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", з яких одну змогли збити. Як заявили у Повітряних силах, цілями обстрілу були українські льотчики, яких готують до навчання на F-16. Проте одна з ракет влучила по житловому будинку. В Defense Express повідомляють, що удар показав реальну точність "Кинджалів".

За даними Повітряних сил, пуски ракет здійснювалися з авіабази Саваслейка у Нижньоновгородській області. Звідти ракети пролетіли близько 200 км до українського кордону, а потім ще 900 до Івано-Франківської області. В Київській області вдалося перехопити один з "Кинджалів", але інші — ні. Вони намагалися уразити авіабазу у Коломийському районі, проте схибили. Одна з ракет уразила обʼєкт цивільної інфраструктури, в результаті чого є загиблі та постраждалі. Зокрема загинув 8-річний хлопчик.

У виданні звертаються у вагу на заяву Повітряних сил, де сказали, що цілями ракет були українські льотчики, яких обрали до навчання на західних винищувачах F-16. Проте від місця удару Х-47 до найближчого аеродрому складає близько кілометра. Відтак оглядачі роблять висновок, що "гіперзвукова" ракета має кругове імовірне відхілення від одного кілометра при стрільбі на 1100 км.

Таку низьку точність можна пояснити інерціальною системою наведення, бо чим довше ракета летить, тим більшою стає похибка.

Нагадаємо, 11 серпня Повітряні сили змогли збити 1 з 4 ракет "Кинджал".