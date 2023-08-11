"Пілоти, які їдуть навчатися на F-16": у ПС розповіли, чому ЗС РФ атакували Прикарпаття

Вранці 11 серпня ворог запустив чотири ракети Х-47 "Кинджал". За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, вони прямували в Івано-Франківську область, проте одну з них вдалося збити на Київщині.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські військові намагалися завдати удару по молодих пілотах, які скоро поїдуть на навчання за кордон. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже фактично їдуть на навчання", — сказав Юрій Ігнат.

З його слів, молоді пілоти навчатимуться за іншою програмою за кордоном, зокрема у Великій Британії їх навчатимуть на нових типах літаків, передусім на F-16. Ігнат наголосив, що Збройні сили Російської Федерації хотіли вдарити по молоді, аби позбавити Україну перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки.

Речник Повітряних сил пояснив, що ворог запустив чотири ракети Х-47 "Кинджал", які прямували на Івано-Франківську область, зокрема на військові аеродроми, які вже давно під прицілом ворога. Одну з ракет вдалося збити в Київській області.

Нагадаємо, 11 серпня у Повітряних силах повідомили про атаку аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Мер Києва Віталій Кличко заявив, що уламки ворожої ракети були зафіксовані в Оболонському та Дніпровському районах столиці.

Також ворог завдав ракетного удару по житловому будинку в Коломийському районі Івано-Франківської області, де проживала сім'я з трьома дітьми. До лікарні в критичному стані доставили 8-річного хлопчика, проте медикам не вдалося його врятувати.

Пізніше в Повітряних силах розповіли, що Збройні сили Російської Федерації вдарили чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", які запустили з чотирьох літаків МіГ-31К.