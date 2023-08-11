"Пилоты, которые едут учиться на F-16": в ВС рассказали, почему ВС РФ атаковали Прикарпатье

Утром 11 августа враг запустил четыре ракеты Х-47 "Кинжал". По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, они направлялись в Ивано-Франковскую область, однако одну из них удалось сбить на Киевщине.

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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские военные пытались нанести удар по молодым пилотам, которые скоро поедут на обучение за границу. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"На этот раз Франковщина под прицелом, наша молодежь, наши молодые пилоты, которые скоро уже фактически едут на обучение", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, молодые пилоты будут учиться по другой программе за рубежом, в частности в Великобритании их будут обучать на новых типах самолетов, прежде всего на F-16. Игнат отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации хотели ударить по молодежи, чтобы лишить Украину перспективы дальнейшего перевооружения на новейшие западные образцы техники.

Представитель Воздушных сил объяснил, что враг запустил четыре ракеты Х-47 "Кинжал", которые направлялись на Ивано-Франковскую область, в частности на военные аэродромы, которые уже давно под прицелом врага. Одну из ракет удалось сбить в Киевской области.

Напомним, 11 августа в Воздушных силах сообщили об атаке аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки вражеской ракеты были зафиксированы в Оболонском и Днепровском районах столицы.

Также враг нанес ракетный удар по жилому дому в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, где проживала семья с тремя детьми. В больницу в критическом состоянии доставили 8-летнего мальчика, однако медикам не удалось его спасти.

Позже в Воздушных силах рассказали, что Вооруженные силы Российской Федерации ударили четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал", которые запустили с четырех самолетов МиГ-31К.