"Сдерживаем врага": в РФ считают договор о ненацеливании ядерных ракет на США "ничтожным"

Москва использует ядерную доктрину, которая требует непрерывного сдерживания западных военных коалиций. При этом российские власти постоянно заявляют о приверженности принципу недопустимости ядерной войны.

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Соглашение России и США о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет не является юридически обязывающим. Подписанная первым президентом РФ Борисом Ельциным и 42-м президентом США Биллом Клинтоном 14 января 1994 года "Московская декларация" носит лишь политический характер заявило Министерство иностранных дел России.

"Данные договоренности носят политический характер и не создают для сторон каких-либо юридических обязательств. Они не являются международными договорами по смыслу Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года. Процедура их расторжения или денонсации международным правом не регулируется", — акцентировало внимание российское ведомство.

Ядерная доктрина России требует непрерывного сдерживания в отношении отдельных государств и военных коалиций, которые Москва считает потенциальным противником, указали в МИД.

"Они рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения, либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения", — продолжили чиновники.

Принцип ядерного сдерживания, как говорится в заявлении, предусматривает поддержание постоянной готовности выделенной части ядерных сил и средств, готовых к боевому применению.

Власти России твердо привержены принципу недопустимости ядерной войны, ведь в ней не может быть победителей, заключили в министерстве.

Ракеты не полетят: в чем суть "Московской декларации"?

Во время первого официального визита Билла Клинтона в Москву 14 января 1994 года стороны приняли "Московскую декларацию", фиксирующую договоренность об отказе России и США от нацеливания друг на друга стратегических ядерных ракет.

Аналогичное соглашение между Москвой и Лондоном приняли 15 февраля 1994 года.

ервый официальный визит президента США Билла Клинтона в Москву

Ельцин и Клинтон договорились реализовать декларацию до 30 мая 1994 года. США заявили, что три из четырех стратегических ракетных систем Trident I, Trident II и Peacekeeper не будут содержать данных о целях. А старые ракеты Minuteman III настроят на цели в районе океана.

Бывший главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения РФ Игорь Сергеев 30 мая 1994 года сказал, что в российские межконтинентальные баллистические ракеты введены нулевые полетные задания.

Напомним, что после начала полномасштабной войны с Украиной президент России Владимир Путин перевел стратегические ядерные силы особый режим боевого дежурства. Через год Москва приостановила действие договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)

Россия также перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие. Белорусскому лидеру Александру Лукашенко не дадут контролировать данный арсенал, уверены западные специлужбы.