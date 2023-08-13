"Стримуємо ворога": у РФ вважають договір про ненацілювання ядерних ракет на США "нікчемним"

Москва використовує ядерну доктрину, яка вимагає безперервного стримування західних військових коаліцій. При цьому російська влада постійно заявляє про прихильність принципу неприпустимості ядерної війни.

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Угода Росії та США про ненацілювання стратегічних ядерних ракет не є такою, що юридично зобов'язує. Підписана першим президентом РФ Борисом Єльциним і 42-м президентом США Біллом Клінтоном 14 січня 1994 року "Московська декларація" має лише політичний характер, заявило Міністерство закордонних справ Росії.

"Ці домовленості мають політичний характер і не створюють для сторін будь-яких юридичних зобов'язань. Вони не є міжнародними договорами за змістом Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року. Процедура їх розірвання або денонсації міжнародним правом не регулюється", — наголосило російське відомство.

Ядерна доктрина Росії вимагає безперервного стримування щодо окремих держав і військових коаліцій, які Москва вважає потенційним супротивником, вказали в МЗС.

"Вони розглядають Російську Федерацію як потенційного супротивника і володіють ядерною зброєю або іншими видами зброї масового ураження, або значним бойовим потенціалом сил загального призначення", — продовжили чиновники.

Принцип ядерного стримування, як ідеться в заяві, передбачає підтримання постійної готовності виділеної частини ядерних сил і засобів, готових до бойового застосування.

Влада Росії твердо віддана принципу неприпустимості ядерної війни, адже в ній не може бути переможців, підсумували в міністерстві.

Ракети не полетять: у чому суть "Московської декларації"?

Під час першого офіційного візиту Білла Клінтона до Москви 14 січня 1994 року сторони ухвалили "Московську декларацію", яка фіксує домовленість про відмову Росії та США від націлювання одна на одну стратегічних ядерних ракет.

Аналогічну угоду між Москвою і Лондоном ухвалили 15 лютого 1994 року.

ерший офіційний візит президента США Білла Клінтона до Москви

Єльцин і Клінтон домовилися реалізувати декларацію до 30 травня 1994 року. США заявили, що три з чотирьох стратегічних ракетних систем Trident I, Trident II та Peacekeeper не міститимуть даних про цілі. А старі ракети Minuteman III налаштують на цілі в районі океану.

Колишній головнокомандувач ракетних військ стратегічного призначення РФ Ігор Сергєєв 30 травня 1994 року сказав, що в російські міжконтинентальні балістичні ракети введено нульові польотні завдання.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни з Україною президент Росії Володимир Путін перевів стратегічні ядерні сили на особливий режим бойового чергування. Через рік Москва призупинила дію договору зі США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНВ).

Росія також перекинула в Білорусь тактичну ядерну зброю. Білоруському лідеру Олександру Лукашенку не дадуть контролювати цей арсенал, впевнені західні спецслужби.