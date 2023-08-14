Хватило бы на пять бригад ВСУ: на границе поймали уже более 13 тысяч уклонистов, — FT

В СМИ отметили, что неизвестно, какому количеству нарушителей удалось нелегально покинуть Украину. Один из уклонистов, который смог пересечь границу, продает свой маршрут через соцсети и объясняет побег проблемой коррупции.

Related video

Несмотря на ограничения на выезд мужчин за границу украинцы, стремящиеся избежать военной службы, находят нелегальные возможности покинуть страну. За время военного положения поймали уже 13 600 уклонистов на границе. Об этом со ссылкой на слова представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко 11 августа сообщили в The Financial Times.

По данным ГПСУ, еще 6 100 украинцев были арестованы на пунктах пропуска с поддельными документами. Однако, по словам Демченко, по сравнению с началом полномасштабной войны в последние месяцы количество уличенных уклонистов снизилось примерно втрое.

"Количество пойманных при пересечении границы составляет меньшинство потенциальных новобранцев Украины, но это все еще эквивалент примерно пяти бригадам, и невозможно знать, скольким мужчинам удалось сбежать незамеченными", — отметили в СМИ.

Журналисты рассказали, что 40-летний мужчина, который называет себя Джорджем Ивенсией, смог нелегально выехать в Румынию в конце июля. Он отмечал, что переправа была тяжелой и "не для непригодных", и публично заявлял о неготовности бороться за "коррумпированную" украинскую власть.

По информации медиа, сейчас Ивенсия проживает с женой в Чехии и продает свой маршрут побега другим уклонистам. Стоимость услуги составляет 1000 долларов.

"Он сказал, что ежедневно получает около дюжины сообщений от мужчин, а также от женщин, которые пишут от имени родственников и друзей мужского пола, говоря, что они тоже хотят выехать", — передали в СМИ.

Также журналисты пообщались с 34-летним жителем Киева Александром. Он встал на учет еще за месяц до полномасштабного вторжения РФ и готов воевать, но повестки еще не дождался.

Александр считает систему мобилизации в Украине "устаревшей" и перегруженной бюрократическими требованиями, а также "несоответствующей нынешним потребностям".

"Им абсолютно необходимо сосредоточиться на мотивированных людях, которые хотят развивать карьеру в Вооруженных силах", — отметил киевлянин.

Мужчина рассказал, что его друг-хирург провел первые несколько месяцев в армии на строительстве казарм несмотря на полезные навыки в медицинской сфере.

"Но мы не можем отвергать (идею, — ред.) всеобщей мобилизации, потому что нам не хватит людей. Мы боремся с огромным соседом с большим населением", — добавил Александр.

Напомним, нардеп Георгий Мазурашу инициировал законопроект о мобилизации только мотивированных украинцев. Тех, кто не готов воевать, депутат предложил привлечь к работе на экономику страны.

Тем временем Кремль, по данным СМИ, из-за страха возмущения россиян отложил мобилизацию населения до зимы.