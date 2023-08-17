"Много воздушных тревог": в ВСУ объяснили, почему враг чаще начал использовать авиацию

В воздушном пространстве наблюдается большая авиационная активность. Сейчас оккупанты активно задействуют в небе самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50, Ил-22, беспилотники и истребители.

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В Украине увеличилось количество воздушных тревог из-за интенсивности боев на земле. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время телемарафона.

"Вчера было собственно много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что из-за этого враг поднимает авиацию, в частности, штурмовую и истребители, которые постоянно работают в небе.

По его словам, сейчас наблюдается большая авиационная активность в воздушном пространстве, в частности два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, два реактивных бомбардировщика Ил-22, 5-6 беспилотников и истребители.

Юрий Игнат отметил, что особенно большая активность наблюдалась на востоке и Харьковском направлении. Там враг применял различные типы ракет.

Напомним, 17 августа пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об угрозе с моря. В частности, в акватории находятся девять российских кораблей и катеров. Также к применению готов полуснаряженный фрегат "Адмирал Макаров", который сейчас находится в пункте базирования.

15 августа спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины практически из всего вооружения, которое у них есть в наличии. Украинская система противовоздушной обороны не может перехватить гиперзвуковую ракету Х-22. Эта ракета является сверхзвуковой и летит около четырех тысяч километров в час, тогда как на цель она заходит по баллистической траектории, что затрудняет возможность ее уничтожения.

12 августа Юрий Игнат рассказал, что украинская ПВО смогла уничтожить 13 аэробаллистических ракет "Кинжал" и более 20 других баллистических вражеских ракет, среди которых "Искандеры" и С-400.