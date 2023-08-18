Заместитель командира батальона заставил подчиненных строить имение под Одессой, — ГБР (фото)

Военнослужащие строили имение для топофицера с августа 2022 года. Государству, по данным правоохранителей, нанесен ущерб на более чем 2 миллиона гривен.

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Заместитель командира батальона одной из воинских частей Одесской области заставлял своих бойцов строить ему имение. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом", — говорилось в сообщении.

Отметили, что заместитель командира дал указание своим бойцам строить для него дом под Одессой вместо выполнения обязанностей по обороне и защите Украины. Это продолжалось с августа 2022 года. Кроме этого, военнослужащим начислялась заработная плата, как военным, пока они занимались строительством. В результате чего Украине нанесли ущерб на более чем два миллиона гривен.

В ГБР отметили, что заместителю командира батальона сообщили о подозрении из-за злоупотребления служебным положением и превышения служебных полномочий по ч. 2 ст. 364,ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Ему предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, 2 августа стало известно о том, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении военному комиссару одного из Ужгородских районных ТЦК. Он заставлял военнослужащих строить ему дом. По приказу подозреваемого, украинские бойцы занимались строительством с марта 2023 года.

17 августа Фокус писал, что у бывшего начальника Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Анатолия Пикаля обнаружили признаки незаконного обогащения на сумму 8,5 миллионов гривен.