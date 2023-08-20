"Высокий уровень угрозы": корабельная группировка РФ в Черном море увеличилась, — ВСУ

Сейчас в акватории Черного моря имеются семь вражеских судов. На боевом дежурстве находится ракетоноситель, снаряженный ракетами типа "Калибр".

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Россия развернула корабельную группировку в количестве семи единиц в Черном море и одной — в Азовском. Об этом 20 августа сообщила в соцсетях пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Боевое дежурство в море продолжает подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя "Калибрами". Уровень ракетной угрозы остается высоким", — заявили в ОК "Юг".

В командовании призвали не пренебрегать собственной безопасностью и в случае объявления воздушной тревоги действовать оперативно.

Публикация в соцсетях ОК "Юг" от 20 августа Фото: Скриншот

Напомним, 19 августа стало известно о гибели украинского актера Алексея Хильского. Он служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск и потерял жизнь во время выполнения боевого задания. У Хильского остались жена и дочь.

19 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Известно уже о 148 раненых, 15 из них — дети. В результате вражеской атаки было повреждено здание Драмтеатра и возник пожар.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что на следующем заседании Ставки будут обсуждать энергетическую безопасность зимой. Он заверил, что в этом году страна более готова к вызовам, но защитить всю территорию крайне трудно. Чиновник отметил, что работает над увеличением количества средств противовоздушной обороны.