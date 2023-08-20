"Високий рівень загрози": корабельне угруповання РФ в Чорному морі збільшилось, — ЗСУ

Нині в акваторії Чорного моря наявні сім ворожих суден. На бойовому чергуванні перебуває ракетоносій, споряджений ракетами типу "Калібр".

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Росія розгорнула корабельне угруповання в кількості семи одиниць у Чорному морі та однієї — в Азовському. Про це 20 серпня повідомила у соцмережах пресслужба Сил оборони півдня України.

"Бойове чергування у морі продовжує підводний ракетоносій, споряджений чотирма "Калібрами". Рівень ракетної загрози лишається високим", — заявили в ОК "Південь".

У командуванні закликали не нехтувати власною безпекою та в разі оголошення повітряної тривоги діяти оперативно.

Публікація у соцмережах ОК "Південь" від 20 серпня Фото: Скріншот

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо про загибель українського актора Олексія Хільського. Він служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ та втратив життя під час виконання бойового завдання. У Хільського залишились дружина та донька.

19 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по центру Чернігова. Відомо вже про 148 поранених, 15 з них — діти. Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена будівля Драмтеатру та виникла пожежа.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що на наступному засіданні Ставки обговорюватимуть енергетичну безпеку взимку. Він завірив, що цьогоріч країна більш готова до викликів, але захистити усю територію вкрай важко. Посадовець зазначив що працює над збільшенням кількості засобів протиповітряної оборони.