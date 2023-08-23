"Берем все, что нам дают": Зеленский об истребителях F-18 Hornet

По словам президента, Украина готова учиться на всем, что летает и на всем, что плавает, потому что страна находится в состоянии войны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо назвал приоритеты в получении западных самолетов.

По словам украинского президента, Украина сосредоточена больше на получении истребителей F-16 из-за их количества в мире. За 50 лет производства были изготовлены тысячи самолетов, а F-18 Hornet меньше, однако Киев готов на любые типы планеров. В Финляндии F-18 Hornet заменяют на самолеты 5 поколения F-35.

"Взяли бы мы? Вопрос зависит точно зависит не от нас. Мы на войне. Мы берем все, что нам дают, чтобы защитить свое государство. Готовы учиться на всем, что летает, и на всем, что плывет. Если Финляндии не нужны F-18, ну давайте, мы с удовольствием", — ответил украинский президент.

Вместе с тем Зеленский добавил, что он обсуждал с премьером Орпо вопрос поставки финляндских БТРов. Украина заинтересована в увеличении их количества.

Стоит добавить, что 12 апреля в минобороны Финляндии отказались от идеи передавать Украине истребители Hornet. Министр обороны Антти Кайкконен утверждал, что самолеты завершат свой путь в Воздушных силах Финляндии. Самолеты спишут, потому что им уже около 30 лет. Финляндия приобрела 64 Hornet в начале 2000-х годов. В 2006-2010 годах состоялась модернизация по программе Mid-Life Upgrade, что расширило их возможности.

Напомним, в 2021 году Финляндия объявила о приобретении 65 истребителей F-35 Lightning II на 9 млрд долларов.

16 июня посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что изучается состояние австралийских истребителей F/A-18 Hornet .