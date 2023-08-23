"Беремо все, що нам дають": Зеленський про винищувачі F-18 Hornet

За словами президента, Україна готова вчитись на всьому, що літає та на всьому, що плаває, тому що країна перебуває в стані війни.

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Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо назвав пріоритети в отримані західних літаків.

За словами українського президента, Україна зосереджена більше на отриманні винищувачів F-16 через їхню кількість у світі. За 50 років виробництва були виготовлені тисячі літаків, а F-18 Hornet менше, проте Київ готовий на будь-які типи планерів. У Фінляндії F-18 Hornet замінюють на літаки 5 покоління F-35.

"Чи взяли би ми? Питання залежить точно залежить не від нас. Ми на війні. Ми беремо все, що нам дають, щоб захистити свою державу. Готові навчатись на всьому, що літає, та на всьому, що пливе. Якщо Фінляндії не потрібні F-18, ну давайте, ми із задоволенням", — відповів український президент.

Разом з тим Зеленський додав, що він обговорював з премʼєром Орпо питання постачання фінляндських БТРів. Україна зацікавлена у збільшенні їхньої кількості.

Варто додати, що 12 квітня в міноборони Фінляндії відмовились від ідеї передавати Україні винищувачі Hornet. Міністр оборони Антті Кайкконен стверджував, що літаки завершать свій шлях у Повітряних силах Фінляндії. Літаки спишуть, бо їм вже близько 30 років. Фінляндія придбала 64 Hornet на початку 2000-х років. У 2006-2010 роках відбулась модернізація по програмі Mid-Life Upgrade, що розширило їхні можливості.

Нагадаємо, у 2021 році Фінляндія оголосила про придбання 65 винищувачів F-35 Lightning II на 9 млрд доларів.

16 червня посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що вивчається стан австралійських винищувачів F/A-18 Hornet.