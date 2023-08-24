Научились воевать: РФ вербует наемников в Центральной Азии для войны, — Данилов (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что е стоит недооценивать противника. Он сказал, что россияне учатся воевать, у них большой резерв. Также у них есть и техника, и боеприпасы.

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Мобилизация в России не прекращалась. Кремль вербует наемников из стран Центральной Азии для войны против Украины. Об этом 23 августа сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в самой России желающих непосредственно воевать против Украины не так много. Однако, как отметил Данилов, не стоит недооценивать противника. Он сказал, что россияне учатся воевать, у них большой резерв. Также у них есть и техника, и боеприпасы.

"Я не отношусь к тем людям, которые унижают нашего противника. Говорят, что они слабые, что они не имеют способностей воевать. К сожалению, они имеют большой опыт. К сожалению, они научились воевать", — сказал Данилов.

При этом он верит, что Украина все равно сможет победить в войне. Так, у ВСУ есть некоторые успехи на определенных участках фронта. Ситуация тяжелая, но, по словам секретаря СНБО, полностью контролируемая.

Данилов о мобилизации в России

Напомним, что 22 августа в ГУР оценили вероятность объявления всеобщей мобилизации в РФ. Российские власти готовы объявить всеобщую мобилизацию, однако примут решение, учитывая ситуацию на фронте и оценив настроения россиян.

Также СМИ писали, что глава Кремля Владимир Путин находится под давлением и медлит с полномасштабной мобилизацией в России. По словам журналистов, президент РФ медлит, так как опасается, что такое решение может нарушить пропагандистский нарратив, который продвигался в России более 18 месяцев.