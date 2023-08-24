Угроза для ВСУ: РФ имеет управляемую мину ПТКМ-1Р (фото)

В РФ с 2020 года якобы развернули серийное производство мины ПТКМ-1Р, которая по сути является копией американской M93 Hornet. Она поражает танк в верхнюю полусферу, которая является самой уязвимой частью машины.

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С 2020 года в РФ началось серийное производство управляемой мины ПТКМ-1Р, которая должна поражать бронированную технику в верхнюю полусферу. Об этом сообщает украинский офицер в запасе с ником Tatarigami_UA в твиттере.

В РФ создали довольно сложную по своему механизму действия управляемую мину. Активируется мина с помощью сенсоров, которые обнаруживают и отслеживают цель. В определенный момент она выпускает в воздух суббоеприпас, который нацелен на верхнюю полусферу, которая наименее защищена. Мина срабатывает на расстоянии 50 метров и должна попадать в цель под углом 30 градусов.

Принцип действия ПТКМ-1Р

Вес мины составляет 19,9 кг, а устанавливать ее необходимо вручную и это довольно сложный процесс. Однако есть сомнения, насколько эффективны элементы питания ПТКМ-1Р, которые имеют заявленный показатель активности до 10 суток. Основная задача управляемой мины — помогать создавать "огненные мешки" или засады. Поэтому мины должны устанавливаться так, чтобы она атаковала 3-4 машину в колонне и в условиях, когда нет места для маневра.

По сути российская ПТКМ-1Р, как пишут в Defense Express, является аналогом американской мины M93 Hornet времен холодной войны. Ее создавали на территории Федеративной республики Германии для использования в "Фульденском коридоре", чтобы минимизировать количественное преимущество в бронетехнике в странах Варшавского договора.

М93 Шершень

За все время было произведено лишь 446 мин, потому что они были дорогие — более 110 тысяч долларов за единицу, а после развала СССР необходимость в таких устройствах отпала.

В последнее время со стороны оккупантов не было замечено использование мины ПТКМ-1Р, но автор сообщения отмечает, что ее надо учитывать даже если это теоретическая опасность.

Напомним, 19 января в Генштабе заявили, что РФ ворует разработки минного вооружения у США. ПТКМ-1Р является копией M93.

10 сентября 2022 года украинские Силы спецопераций затрофеили мину ПТКМ-1Р.