Загроза для ЗСУ: РФ має керовану міну ПТКМ-1Р (фото)

У РФ з 2020 року нібито розгорнули серійне виробництво міни ПТКМ-1Р, яка по суті є копією американської M93 Hornet. Вона уражає танк у верхню напівсферу, яка є найвразливішою частиною машини.

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З 2020 року у РФ почалося серійне виробництво керовані міни ПТКМ-1Р, яка має уражати броньовану техніку у верхню напівсферу. Про це повідомляє українській офіцер в запасі з ніком Tatarigami_UA у твіттері.

У РФ створили доволі складну за своїм механізмом дії керовану міну. Активується міна за допомогою сенсорів, які виявляють і відстежують ціль. В певний момент вона випускає в повітря суббоєприпас, який націлений на верхню напівсферу, яка найменш захищена. Міна спрацьовує на відстані 50 метрів й має влучати у ціль під кутом 30 градусів.

Принцип дії ПТКМ-1Р

Вага міни складає 19,9 кг, а встановлювати її необхідно вручну і це доволі складний процес. Проте є сумніви, наскільки ефективні елементи живлення ПТКМ-1Р, які мають заявлений показник активності до 10 діб. Основне завдання керованої міри — допомагати створювати "вогняні мішки" або засідки. Тому міни мають встановлювати так, щоб вона атакувала 3-4 машину в колоні й в умовах, коли немає місця для маневру.

По суті російська ПТКМ-1Р, як пишуть в Defense Express, є аналогом американської міни M93 Hornet часів холодної війни. Її створювали на території Федеративної республіці Німеччини для використання в "Фульденському коридорі", щоб мінімізувати кількісну перевагу у бронетехніці у країнах Варшавського договору.

M93 Hornet

За весь час було вироблено лише 446 мін, бо вони були дорогі понад 110 тисяч доларів за одиницю, а після розвалу СРСР необхідність в таких пристроях відпала.

Останнім часом з боку окупантів не було помічено використання міни ПТКМ-1Р, але автор допису зазначає, що її треба враховувати навіть якщо це теоретична небезпека.

Нагадаємо, 19 січня в Генштабі заявили, що РФ краде розробки мінного озброєння у США. ПТКМ-1Р є копією M93.

10 вересня 2022 року українські Сили спецоперацій затрофеїли міну ПТКМ-1Р.