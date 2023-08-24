"Перелетел на сторону добра": журналист показал, как ГУР проводило спецоперацию с Ми-8 (фото)

По словам Артема Шевченко, российский пилот изначально понимал преступность этой войны, поэтому и согласился помочь. Подготовка к финальному полету велась примерно полгода.

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В сети появились новые кадры бойцов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО), которые заходят в захваченный российский вертолет. Их 24 августа опубликовал журналист и военнослужащий Артем Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, один из офицеров на опубликованных снимках служит в ГУР и именно он был организатором и реализатором уникальной операции, которая длилась последне полгода.

9 августа вертолет Ми-8 АМТШ с бортовым номером 62 из состава 319 отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ (в/ч 13984) перелетел на подконтрольную Украине территорию.

Журналист поделился новыми подробностями уникальной спецоперации ГУР МО Фото: Facebook Журналист поделился новыми подробностями уникальной спецоперации ГУР МО Фото: Facebook

"Его командир экипажа, молодой офицер, понимал с самого начала преступность и неправедность войны, развязанной его агрессивным государством, поверил нашим военным разведчикам и успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости", — говорится в сообщении.

Операция, которую проводило ГУР МО называется "Синица" и она имеет схожесть с операцией под названием "Бриллиант", которую в 1966 году провел израильский Моссад (разведка, — ред . Тогда пилота из Ирака убедили украсть на то время самый современный вид авиации, который был в СССР — МиГ-21.

Более подробно историю о правильном российском летчике Артем Шевченко обещает рассказать 3 сентября в документальном фильме о пилотах ВС РФ. Там будут и другие, более трагические истории.

Напомним, 23 августа капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber проинформировал, что российский вертолет якобы потерял ориентировку и случайно приземлился на аэродроме Полтавы. Всех членов экипажа после приземления ликвидировали.

Позже сообщалось, что это была работа ГУР и начальник ведомства Кирилл Буданов раскрыл некоторые детали этой операции, которую можно считать одной из лучших в истории Украины. Сейчас вертолет находится в Киеве, а его пилот хочет остаться жить в Украине, ведь его семью накануне незаметно эвакуировали из РФ.