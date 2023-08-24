"Перелетів на бік добра": журналіст показав, як ГУР проводило спецоперацію з Мі-8 (фото)

За словами Артема Шевченка, російський пілот від самого початку розумів злочинність цієї війни, тому й погодився допомогти. Підготовка до фінального польоту велася приблизно пів року.

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У мережі з'явилися нові кадри бійців Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО), які заходять у захоплений російський вертоліт. Їх 24 серпня опублікував журналіст і військовослужбовець Артем Шевченко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, один із офіцерів на опублікованих знімках служить у ГУР, і саме він був організатором і реалізатором унікальної операції, яка тривала останні пів року.

9 серпня вертоліт Мі-8 АМТШ із бортовим номером 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі "Чернігівка" Приморського краю РФ (в/ч 13984) перелетів на підконтрольну Україні територію.

Журналіст поділився новими подробицями унікальної спецоперації ГУР МО Фото: Facebook Журналіст поділився новими подробицями унікальної спецоперації ГУР МО Фото: Facebook

"Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів від самого початку злочинність і несправедливість війни, розв'язаної його агресивною державою, повірив нашим військовим розвідникам і успішно перелетів на бік добра, світла та справедливості", — йдеться в повідомленні.

Операція, яку проводило ГУР МО, називається "Синиця", і вона має схожість із операцією під назвою "Діамант", яку в 1966 році провів ізраїльський Моссад (розвідка, — ред.). Тоді пілота з Іраку переконали вкрасти на той час найсучасніший вид авіації, який був у СРСР — МіГ-21.

Детальніше історію про правильного російського льотчика Артем Шевченко обіцяє розповісти 3 вересня в документальному фільмі про пілотів ЗС РФ. Там будуть й інші, трагічніші історії.

Нагадаємо, 23 серпня капітан ЗС РФ Ілля Туманов у своєму Telegram-каналі Fightbomber поінформував, що російський гелікоптер нібито втратив орієнтування та випадково приземлився на аеродромі Полтави. Усіх членів екіпажу після приземлення ліквідували.

Пізніше повідомлялося, що це була робота ГУР, і начальник відомства Кирило Буданов розкрив деякі деталі цієї операції, яку можна вважати однією з найкращих в історії України. Наразі гелікоптер перебуває в Києві, а його пілот хоче залишитися жити в Україні, адже його сім'ю напередодні непомітно евакуювали з РФ.