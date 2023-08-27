Защищают небо с ВСУ: в сети показали редкие кадры 40-мм зенитной пушки Bofors на фронте

Автор ролика отметил, что ВСУ получили от литовских партнеров уже 36 единиц такого орудия, которое помогает бороться на поле боя с российскими оккупантами.

Related video

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают на поле боя рушить планы российских оккупантов и помогает им в этом оружие, которое передали западные союзники. В частности речь идет о шведской 40-мм зенитной пушке Bofors. Кадры с ее применением в социальной сети X (нынешнее название Twitter, — ред.) опубликовал пользователь с ником AlexRaptor.

Речь идет про Bofors L70, которые уже длительное время защищают украинское небо. Они достались Украине от Литвы, о чем стало известно еще 11 января. На поставки оружия было выделено 40 миллионов евро.

"Редкие кадры шведской 40-мм зенитной установки Bofors L70 на службе у украинских защитников неба. Ранее, по данным из открытых источников, 36 таких орудий передала Литва", — говорится в сообщении.

Этот вид оружия украинцы могут применять для защиты критической инфраструктуры от российских атак. Автоматическая 40-мм пушка L70 была разработана шведской компанией AB Bofors еще в 1950-х годах.

В свое время ее достаточно часто поставляли в другие страны, среди которых 6 членов НАТО.

Главный редактор Defence Express Олег Катков отмечал, что в некоторой степени их можно считать одними из лучших в мире.

"L70 имеют автоматизированную систему с централизованным радиолокационным постом, который осуществляет наведение этих зенитных орудий. Человек там нужен только для зарядки этих систем. А сейчас еще речь идет об установке современных тепловизионных приборов и оптикоприцельные станции, которые позволяют работать в любое время суток и обеспечивать высокую точность", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа генерал США заявлял, что ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на юге. По словам Марка Милли, Силы обороны на юге наступают на Новопрокоповку, а на востоке начали параллельное наступление в районе Вербового.