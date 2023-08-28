Волшебной палочки не было: Резников назвал реальную цену зимних курток для ВСУ (фото, видео)

По словам министра Резникова, военные Сил обороны довольны закупками Минобороны. Если бы с зимней одеждой было что-то не так, "мы об этом узнали бы".

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Министр обороны Украины Алексей Резников созвал пресс-конференцию, на которой объяснил, как министерство покупало зимнюю одежду для ВСУ осенью 2022 года. Чиновник опроверг результаты расследования СМИ, согласно которым за одежду заплатили больше, чем нужно. Об этом говорится на видео "24 канала".

По словам чиновника, выводы, которые сделали журналисты, являются ложными: "Журналисты-расследователи [обнаружили], что [в Минобороны] купили куртки втрое дешевле, а затем путем волшебной палочки Гарри Поттера, превратили их в зимние. Это не правда". Резников аргументировал позицию министерства следующими доказательствами.

Во-первых, куртки действительно купили у турецкой компании — в частности, купили 180 тыс. зимних курток. Из 180 тыс. курток 135 тыс. поступили бойцам ВСУ, которые воевали в них зимой 2022-23 гг. Нареканий на куртки не было, значит они были все же зимними, а не летними. "Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы точно об этом узнали — 140 тысяч человек об этом бы сказали", — заявил чиновник.

Во-вторых, закупка состоялась осенью 2022 года. Был заключен контракт, в котором указали цену — 83-85 долл./куртку. Между тем украинские СМИ раздобыли документы — "инвойсы", в которых указана цена 29 долл./куртку. Документы датированы 9 декабря 2022 года — то есть, через несколько месяцев после того, как сделку закрыли. Резников называет эти турецкие инвойсы "странными" и уверяет: "Цены в $29 никогда не существовало".

Закупки Минобороны Украины: детали расследования

В августе журналист издания "Зеркало недели" опубликовал расследование относительно закупок зимней одежды для ВСУ — штанов и курток. Закупку Минобороны провело осенью 2022 года. Журналист сделал два вывода: в Украину поступили не зимние куртки, а летние, причем на границе Украины они подорожали в 3 раза.

Антикоррупционный комитет ВРУ отреагировал на ситуацию: провел заседание, на которое пригласили представителей минобороны, а также нардепов и СМИ. При этом также шла речь о документах, согласно которым куртки вдруг подорожали. Представитель министерства принес куртки, чтобы доказать, что расследователи ошибаются. Однако присутствующие заявили, что нужно оперировать не неизвестно какими куртками, а реальными документами.

Также позже выяснили, что к фирме, которая продала куртки Минобороны, причастен гражданин Украины, являющийся родственником партийца от "Слуг народа".

После этого министр Резников заявил, что докажет правильность закупок Минобороны. Также поклялся, что уйдет в отставку, если не сможет отстоять эту позицию.

Напоминаем, НАБУ продолжает вести расследование дел, в которых фигурирует Минобороны. В частности, рассматривают дела по закупке слишком дорогих яиц и контракт на поставку военного снаряжения, которое так и не поступило в ВСУ.

Тем временем получил подозрение чиновник из Минобороны: заместитель министра Резникова закупил некачественные бронежилеты и может оказаться за решеткой на 15 лет.