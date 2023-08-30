Передача F-16: есть проблемы, которые могут помешать Украине получить истребители, — NYT

По словам журналистов, США могут отменить индивидуальные соглашения с Данией, Норвегией и Нидерландами по поставке Украине F-16. Такое решение может принять новый президент, если они не будут выполнены.

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Украина планирует получить истребители F-16 в 2024-м году. Однако есть проблемы, которые могут помешать ей это сделать. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, большую озабоченность вызывают Соединенные Штаты, где республиканская поддержка направления помощи Украине неоднозначна.

"Американская политическая неопределенность очень волнует украинцев и всю Европу", — сказал сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута.

По его словам, Штаты должны зафиксировать обязательства перед Украиной как можно более четко и недвусмысленно.

Кроме того, как сообщается, еще одна проблема состоит в том, что США могут отменить индивидуальные соглашения с Данией, Норвегией и Нидерландами по поставке Украине F-16. Такое решение может принять новый президент, если они не будут выполнены.

Также, как пишет издание, у Украины не хватает подготовленных англоговорящих пилотов и специалистов, которые будут обслуживать истребители.

По словам неназванного бывшего высокопоставленного офицера ВВС США, для обслуживания, заправки и поддержки каждого F-16 требуется от 8 до 14 человек вспомогательного персонала. Чтобы подготовить их понадобиться столько же времени, сколько и пилотов.

Американские чиновники заявили, что сейчас только 8 украинских летчиков достаточно свободно владеют английским языком чтобы начать обучение на F-16 в Дании. Еще около 20 начинают обучение английскому языку в Великобритании.

Отметим, что выборы президента США запланированы на ноябрь 2024-го года. Однако, как отмечали аналитики, F-16 начнут поступать в Украину уже в начале 2024 года. Так, первая эскадрилья из 12-16 истребителей может быть запущена в течение 6 месяцев.

Также американские СМИ писали, что F-16 являются идеальной платформой для украинских ВВС, однако они никогда не противостояли российским средствам ПВО. Поэтому существует баланс между необходимостью быстрого введения F-16 в украинский строй и тщательной подготовкой.

Кроме того, журналисты писали, почему украинских летчиков F-16 будут обучать нацгвардейцы в Аризоне. 162-е воздушное крыло Нацгвардии имеет большой опыт в обучении иностранных летчиков. В частности там проходили обучение нидерландские офицеры на F-16, однако еще в 1980-х годах.