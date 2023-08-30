"Стальные вурдалаки" 3 ОШБр показали ночной бой под Бахмутом: ВС РФ сбежали с позиций (видео)

Украинские бойцы работали на танках в условиях сложного ландшафта. Командир 3 ОШБр рассказал, что его воины во время атаки не понесли потерь.

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На Бахмутском направлении рота "Стальные вурдалаки" 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ нанесли удар по российским укреплениям, в результате чего враг сбежал с позиций. Об этом сообщил командир бригады Андрей Билецкий в Telegram.

Украинские бойцы нанесли удар по укреплениям ВС РФ, в результате чего оккупанты сделали "жест доброй воли" и бежали с позиций, так и не вступив в бой с пехотой. После боя на позициях закрепились бойцы первого механизированного батальона 3 ОШБр.

Андрей Билецкий добавил, что потерь среди украинских бойцов нет. Также он опубликовал видео с GoPro бойца "Симы", на котором видно, как работают танки бригады во время ночного боя в условиях сложного ландшафта под Бахмутом. В ролике видно, как украинские бойцы наносят точные удары из танков по врагу.

Напомним, 29 августа в пресс-службе 3 отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ рассказали о ликвидации нескольких групп оккупантов вблизи железнодорожной дороги на Бахмут в Донецкой области.

30 августа майор ВСУ Максим Жорин заявил, что 3 штурмовая бригада ВСУ выбивает войска РФ на Бахмутском направлении. Украинские бойцы выбивают врага из лесополос рядом с Андреевкой, которая расположена недалеко от Бахмута. В результате это позволит установить полный контроль над населенным пунктом.