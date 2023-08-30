"Сталеві вовкулаки" 3 ОШБр показали нічний бій під Бахмутом: ЗС РФ втекли з позицій (відео)

Українські бійці працювали на танках в умовах складного ландшафту. Командир 3 ОШБр розповів, що його воїни під час атаки не зазнали втрат.

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На Бахмутському напрямку рота "Сталеві вовкулаки" 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ завдали удар по російських укріпленнях, у результаті чого ворог втік з позицій. Про це повідомив командир бригади Андрій Білецький у Telegram.

Українські бійці завдали удару по укріпленнях ЗС РФ, у результаті чого окупанти зробили "жест доброї волі" та втекли з позицій, так і не вступивши в бій з піхотою. Після бою на позиціях закріпилися бійці першого механізованого батальйону 3 ОШБр.

Андрій Білецький додав, що втрат серед українських бійців немає. Також він опублікував відео з GoPro бійця "Сіми", на якому видно, як працюють танки бригади під час нічного бою в умовах складного ландшафту під Бахмутом. У ролику видно, як українські бійці завдають влучних ударів з танків по ворогу.

Нагадаємо, 29 серпня у пресслужбі 3 окремої штурмової бригади (ОШБр) ЗСУ розповіли про ліквідацію кількох груп окупантів поблизу залізничної дороги на Бахмут у Донецькій області.

30 серпня майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що 3 штурмова бригада ЗСУ вибиває війська РФ на Бахмутському напрямі. Українські бійці вибивають ворога з лісосмуг поруч з Андріївкою, яка розташована неподалік Бахмута. В результаті це дасть змогу встановити повний контроль над населеним пунктом.