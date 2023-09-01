"Он заказчик убийства": Путина могут "убрать" после гибели Пригожина, — Подоляк

Гибель главаря ЧВК "Вагнер", по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, запустила необратимые механизмы в Кремле, которые могут привести даже к устранению действующего президента.

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Гибель владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина может привести к тому, что российская элита захочет "убрать" президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу".

"Авиакатастрофа с Пригожиным состоялась исключительно из-за личной позиции Путина. То есть он является заказчиком убийства Пригожина", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что то, что к гибели Пригожина причастен Путин, в России понимают все те, кто поддерживал владельца ЧВК "Вагнер". Поэтому это запустило необратимые механизмы в Кремле. Кроме этого, российские элиты теперь сознательно относительно того, что президент РФ не держит ни одного слова и не является договороспособным, зато он подозрительно относится к своему окружению и будет уничтожать всех из-за своего параноидального страха, считает советник главы ОП.

По словам Подоляка, Путин будет углубляться в конфликты не только с Украиной, но и с другими странами, в частности технологическими. Это может лишить элит возможности возобновить сотрудничество с этими государствами.

Михаил Подоляк отметил, что российской элите, которая не хочет быть физически уничтоженной Путиным, нужно сделать несколько шагов, а именно "избавиться" от Путина, сформировать переходное транзитивное правительство и договориться с другими странами, что оно будет гарантировать определенные правила в послевоенное время, и выходить на легальные публичные договоренности. Также РФ необходимо договориться с Украиной о быстром выводе своих войск с нашей территории.

В Офисе президента убеждены, что российская элита не сможет обойтись без личных физических врат, ведь Путин бывает непредсказуем.

"Поэтому им необходимо принять для себя соответствующие решения", — сообщил Подоляк.

Смерть Евгения Пригожина

23 августа в Тверской области разбился самолет с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Личности погибших — семь "вагнеровцев" и трое членов экипажа — подтвердили в РФ. Авиакатастрофа самолета с Пригожиным произошла ровно через два месяца после попытки наемников "Вагнер" совершить мятеж против Москвы.

29 августа захоронение Евгения Пригожина состоялось на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Администрация президента РФ Владимира Путина приказала "засекретить" похороны Пригожина, в частности поставили задачу, чтобы не было массового собрания граждан в момент опускания гроба с телом в могилу. Соответствующее решение приняли в Кремле совместно со спецслужбами.

Напомним, 29 августа глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя вести никаких переговоров. Поскольку Евгений Пригожин вел переговоры с ним, после чего погиб. Нет никаких оснований, чтобы считать, что глава Кремля будет вести себя иначе.