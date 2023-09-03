Самый важный пункт: стало известно, что Эрдоган и Путин обсудят во время встречи, — СМИ

По информации журналистов, главной темой визита Эрдогана в Сочи будет зерновое соглашение. Также лидеры двух стран обсудят российско-украинскую войну и двусторонний обмен пленными между Украиной и РФ.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 4 сентября полетит в Сочи, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой визита станет зерновое соглашение. Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

По информации СМИ, соглашение о "зерновом коридоре" станет самым важным пунктом встречи. Также в повестке дня война России против Украины и обмен пленными между Украиной и РФ.

Кроме того, во время визита Эрдоган и Путин обсудят проект транспортировки российского газа в Европу через Турцию.

Напомним, слухи о встрече президента Турции и российского диктатора ходили давно. Ни Эрдоган, ни Путин долго не подтверждали эту информацию. Предполагалось, что глава Кремля может отправиться в Турцию в августе, чтобы обсудить с лидером страны вопрос возобновления "зернового соглашения". Позже стало известно, что встреча двух президентов состоится на территории РФ.

Как известно, Турция, выступая посредником в отношениях между странами Запада и РФ, пытается найти решение после выхода России из "зерновой сделки" 17 июля 2023 года. После того как действие соглашения было приостановлено, мировые цены на зерно выросли, а ВС РФ осуществляют массированные обстрелы инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

3 сентября после очередной массированной атаки ВС РФ портовой инфраструктуры Одесской области, в ходе которой в направлении региона было выпущено 25 Shahed, в ОВА предположили, что причиной стала грядущая встреча двух лидеров — президента Турции и президента РФ. По словам главы общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, Россия осуществила массированную атаку Shahed на регион, чтобы создать соответствующий информационный фон.

Фокус рассказывал 3 сентября, что ГУР анонсировало документальный фильм о работе разведки. В частности расскажут о спецоперации "Синица", в ходе которой военным разведчикам удалось переманить на украинскую сторону российского летчика и получить вертолет Ми-8.