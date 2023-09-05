Очередной "Аллигатор" и Т-90М: обновленный список потерь ВС РФ по данным Oryx

Оккупанты потеряли пушку Д-30, а также значительное количество БТРов, МТ-ЛБ, БМП и "Тигров".

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Проект Oryx продолжает вести список потерь российских войск. В обновленных данных добавилось 20 единиц российской техники. Об этом сообщает автор Oryx на основе открытых данных.

Украинские военные уничтожили три танка: современный Т-90М "Прорыв" и два Т-72, модификации которых не удалось установить. Также оккупанты потеряли три БТР и все разных моделей: БТР-82А, БТР-70 и БТР-80. Кроме этого были и другие легкобронированные машины МТ-ЛБ, БМП-1, БМП-2 и еще 3 неустановленных БМП-1 или 2. Всего 10 единиц.

Силы обороны уничтожили одну пушку 120-мм калибра Д-30. Также враг потерял вертолет Ка-52 "Аллигатор" и два грузовика Урал и КамАЗ.

Обновленные данные потерь оккупантов

Аналитик Ричард Верекер опубликовал статистику по потерям танков в ВС РФ. Больше всего оккупанты теряют Т-80БВ, Т-72Б и более старое, Т-72Б3. Также есть потери старых Т-62.

Потери ВС РФ по типу техники

С украинской стороны тоже были потери среди которых танки Т-64БВ образца 2017 года, Т-72АМТ, Т-80БВ и легкобронированная техника по типу броневиков и БТРов. Врагу удалось захватить украинский БПЛА "Фурия".

Список потерянной техники в украинской армии

Напомним, 5 сентября в ВСУ озвучили потери оккупантов за неделю: более 3800 личного вклада и 80 танков.

Также в пресс-центре сил обороны Таврического направления заявили, что на второй линии обороны оккупанты могли построить сеть подземных тоннелей.