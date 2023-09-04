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Военный Фокус Российско-украинская война

5 Ил-76 и дорогостоящие станции РЭБ и РЛС: обновленные потери ВС РФ по данным Oryx (список)

уничтожение российской техники
Фото: скриншот | Момент уничтожения РЭБ "Свет-КУ"

Российская армия потеряла значительное количество танков, артиллерии и патрульный катер. Благодаря операции ГУР, было уничтожено 4 и поврежден 1 самолет Ил-76.

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После удачных атак беспилотников на российские авиабазы враг безвозвратно потерял 4 военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщается в обновленном списке потерь Oryx, где на основе фото и видео ведут подсчет в ВС РФ и ВСУ.

Украинские военные продолжают наступательные операции. Во время боестолкновений было уничтожено 10 танков по типу Т-62М, Т-72, и Т-90. Некоторые из машин не удалось идентифицировать. Кроме танков военные уничтожили 7 единиц легкобронированной техники, а именно БРМ-1К, БМП-1, БТР-82А и броневики "Тигр-М".

Также продолжается контрбатарейная борьба: уничтожено по две 122-мм САУ "Гвоздика" и 122-мм пушка Д-30 и 1 гаубицу "Мста-Б". Также военные уничтожили одну пусковую установку РСЗО БМ-27 "Ураган" калибра 220-мм и ТОС-1 "Солнцепек".

Однако отдельно стоит отметить весомые потери, которые понесли оккупанты благодаря действиям украинских защитников. Военные уничтожили:

  • станцию РЭБ "Свет-КУ" (на вооружении РФ с 2012 года);
  • станцию РЭБ "Житель" (на вооружении РФ с 2008 года);
  • мобильный РЭБ "Леер-2" (на вооружении с 2017 года).

Благодаря удачным действиям ГУР, на территории РФ было уничтожено 4 и поврежден еще 1 военно-транспортный самолет Ил-76. Но на фронте враг также потерял вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме этого был уничтожен разведывательный БПЛА ZALA. Оккупанты потеряли также 4 грузовика Урал и КамАЗ.

Обновленный список потерь ВС РФ Fullscreen
Обновленный список потерь ВС РФ
Обновленный список потерь ВС РФ Fullscreen
Обновленный список потерь ВС РФ
Oryx обновляет данные потери несколько раз в сутки Fullscreen
Oryx обновляет данные потери несколько раз в сутки
Обновленные потери оккупантов Fullscreen
Обновленные потери оккупантов
Обновленный список потерь ВС РФ
Обновленный список потерь ВС РФ
Oryx обновляет данные потери несколько раз в сутки
Обновленные потери оккупантов

Также ударом БПЛА была уничтожена патрульный катер проекта 640 "Тунец". Вместе с ней уничтожили вражеский десант.

Украинские военные тоже понесли потери. В списке добавилось 20 единиц техники: танки, БПЛА, грузовики и легкобронированные БТР, БМП и броневики. В частности в уничтоженные машины добавили танк Leopard 2A4, два вертолета Ми-8, которые разбились в результате аварии, а также САУ Caesar. Однако в случае Leopard 2 танковый эксперт Андрей Тарасенко считает, что машину можно восстановить и после капремонта он может вернуться в строй.

Обновленные потери ВСУ Fullscreen
Обновленные потери ВСУ
Обновленные потери ВСУ Fullscreen
Обновленные потери ВСУ
Обновленные потери ВСУ Fullscreen
Обновленные потери ВСУ
Обновленные потери ВСУ
Обновленные потери ВСУ
Обновленные потери ВСУ

Напомним, 4 сентября в ISW подтвердили прорыв обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Вторая линии обороны оккупантов будет слабее.

3 сентября СМИ писали, что контрнаступление ВСУ не остановится даже во время дождей.