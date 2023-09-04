5 Ил-76 и дорогостоящие станции РЭБ и РЛС: обновленные потери ВС РФ по данным Oryx (список)

Российская армия потеряла значительное количество танков, артиллерии и патрульный катер. Благодаря операции ГУР, было уничтожено 4 и поврежден 1 самолет Ил-76.

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После удачных атак беспилотников на российские авиабазы враг безвозвратно потерял 4 военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщается в обновленном списке потерь Oryx, где на основе фото и видео ведут подсчет в ВС РФ и ВСУ.

Украинские военные продолжают наступательные операции. Во время боестолкновений было уничтожено 10 танков по типу Т-62М, Т-72, и Т-90. Некоторые из машин не удалось идентифицировать. Кроме танков военные уничтожили 7 единиц легкобронированной техники, а именно БРМ-1К, БМП-1, БТР-82А и броневики "Тигр-М".

Также продолжается контрбатарейная борьба: уничтожено по две 122-мм САУ "Гвоздика" и 122-мм пушка Д-30 и 1 гаубицу "Мста-Б". Также военные уничтожили одну пусковую установку РСЗО БМ-27 "Ураган" калибра 220-мм и ТОС-1 "Солнцепек".

Однако отдельно стоит отметить весомые потери, которые понесли оккупанты благодаря действиям украинских защитников. Военные уничтожили:

станцию РЭБ "Свет-КУ" (на вооружении РФ с 2012 года);

станцию РЭБ "Житель" (на вооружении РФ с 2008 года);

мобильный РЭБ "Леер-2" (на вооружении с 2017 года).

Благодаря удачным действиям ГУР, на территории РФ было уничтожено 4 и поврежден еще 1 военно-транспортный самолет Ил-76. Но на фронте враг также потерял вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме этого был уничтожен разведывательный БПЛА ZALA. Оккупанты потеряли также 4 грузовика Урал и КамАЗ.

Обновленный список потерь ВС РФ Обновленный список потерь ВС РФ Oryx обновляет данные потери несколько раз в сутки Обновленные потери оккупантов

Также ударом БПЛА была уничтожена патрульный катер проекта 640 "Тунец". Вместе с ней уничтожили вражеский десант.

Украинские военные тоже понесли потери. В списке добавилось 20 единиц техники: танки, БПЛА, грузовики и легкобронированные БТР, БМП и броневики. В частности в уничтоженные машины добавили танк Leopard 2A4, два вертолета Ми-8, которые разбились в результате аварии, а также САУ Caesar. Однако в случае Leopard 2 танковый эксперт Андрей Тарасенко считает, что машину можно восстановить и после капремонта он может вернуться в строй.

Обновленные потери ВСУ Обновленные потери ВСУ Обновленные потери ВСУ

Напомним, 4 сентября в ISW подтвердили прорыв обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Вторая линии обороны оккупантов будет слабее.

3 сентября СМИ писали, что контрнаступление ВСУ не остановится даже во время дождей.