"Там нет воинских частей": Зеленский назвал удар по Константиновке умышленным терактом РФ (видео)

По словам президента Украины, он бывал в Константиновке и хорошо знает то место, по которому был нанесен удар. Там не было никаких военных объектов.

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Удар ВС РФ по Константиновке Донецкой области является умышленным терактом. Такое происходит всегда после успехов ВСУ на фронте. Об этом 6 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве, сообщает "УНИАН".

По его словам, РФ каждый раз наносит удары по гражданскому населению Украины, когда Силы обороны Украины осуществляют положительные наступательные действия. Оккупанты используют либо ракеты, либо артиллерию.

Президент отметил, что был в Константиновке и хорошо знает то место, по которому был нанесен удар. Там не было никаких военных объектов.

"Об очередном российском теракте на Донбассе в городе Константиновка, который произошел сегодня, удар прямо по рынку, по магазинам, по аптеке… это гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко. Удар был умышленный", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, российские заявления о том, что это якобы Украины обстреливает собственные города – ложь.

"Они всегда бьют в этом регионе. А сейчас они намеренно прицельно ударили по рынку", — заявил Зеленский.

Зеленский назвал удар по рынку в Константиновке умышленным терактом

Напомним, что 31 человек получил ранения различной степени тяжести после удара ВС РФ по Константиновке. Об этом сообщила областная прокуратура Донецкой области.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что Зеленский показал кадры удара по Константиновке. Также премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрела рынка в Константиновке известно о 16 погибших, из них 1 ребенок.