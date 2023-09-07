"Есть Воркута и Колыма": Данилов не исключил возможную депортацию некоторых жителей Донбасса

По словам секретаря СНБО, нарративы о том, что в Донецкой и Луганской областях живут якобы какие-то не такие люди, явно преувеличены. В будущем, когда территории будут освобождены, в них будет намного спокойнее, чем в других регионах.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что после освобождения территорий, Луганская и Донецкая области могут стать самыми спокойными в Украине. Об этом он заявил во время эфира программы "Снiданок з 1+1" 7 сентября.

По его словам, нельзя утверждать, что на Донбассе проживают "все больные на голову", ведь это большое преувеличение и не соответствует действительности. Огромная часть людей находилась под влиянием Российской Федерации тотально, но после освобождения территорий все поменяется.

"Там такие же люди, которые подчинятся нашему законодательству. Если у них нет такого желания, то мир велик. Есть Воркута, Колыма, много интересных мест, где они могут поселиться по своему желанию", — заявил Алексей Данилов.

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Отдельно секретарь СНБО напомнил всем, что нет ничего выше украинских законов и Конституции. Именно им должны подчиняться граждане всегда. Это будет касаться и жителей территорий, которые будут освобождены от российской оккупации.

"Это будут самые спокойные регионы, люди там спокойно будут жить под украинским флагом. Не так спокойно скорее будет в регионах с активной политической жизнью", — продолжил Алексей Данилов.

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Напомним, 7 сентября Алексей Данилов вновь раскритиковал идею выборов во время войны. Он считает, что в таком случае Украина начнет быстро проигрывать Российской Федерации, поэтому нельзя начинать голосование. Кроме того, по его словам, чаще всего советы о проведении выборов звучат от людей, которые живут вдали от взрывов и войны в целом.