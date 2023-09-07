"Є Воркута і Колима": Данілов не виключив можливої депортації деяких жителів Донбасу

За словами секретаря РНБО, наративи про те, що в Донецькій і Луганській областях живуть нібито якісь не такі люди, явно перебільшені. У майбутньому, коли території будуть звільнені, у них буде набагато спокійніше, ніж в інших регіонах.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що після звільнення територій, Луганська та Донецька області можуть стати найспокійнішими в Україні. Про це він заявив під час ефіру програми "Сніданок з 1+1" 7 вересня.

За його словами, не можна стверджувати, що на Донбасі проживають "усі хворі на голову", адже це велике перебільшення і не відповідає дійсності. Величезна частина людей перебувала під впливом Російської Федерації тотально, але після звільнення територій усе зміниться.

"Там такі самі люди, які підкоряться нашому законодавству. Якщо в них немає такого бажання, то світ великий. Є Воркута, Колима, багато цікавих місць, де вони можуть оселитися за своїм бажанням", — заявив Олексій Данілов.

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Окремо секретар РНБО нагадав усім, що немає нічого вищого за українські закони та Конституцію. Саме їм мають підкорятися громадяни завжди. Це стосуватиметься і жителів територій, які будуть звільнені від російської окупації.

"Це будуть найспокійніші регіони, люди там спокійно житимуть під українським прапором. Не так спокійно скоріше буде в регіонах з активним політичним життям", — продовжив Олексій Данілов.

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Нагадаємо, 7 вересня Олексій Данілов знову розкритикував ідею виборів під час війни. Він вважає, що в такому разі Україна почне швидко програвати Російській Федерації, тому не можна починати голосування. Крім того, за його словами, найчастіше поради про проведення виборів лунають від людей, які живуть далеко від вибухів і війни загалом.