"Конечно, это вредит нам": Путин раскритиковал США за передачу Украине урановых снарядов

Глава Кремля также осудил Вашингтон за поставку Киеву кассетных боеприпасов. По его словам, территория загрязняется, и это плохо.

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Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин назвал позицию США по снарядом с обедненным ураном и кассетным боеприпасам непоследовательной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, недавно администрация США называла применение кассетных боеприпасов военным преступлением, а теперь сама поставляет кассетные боеприпасы в зону боевых действий в Украине.

"Конечно, это вредим нам, — добавил Путин. — То же самое — и с обедненным ураном; территория загрязняется. Это плохо, очень плохо".

Поставки Украине кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы — контейнеры, вмещающие от десятков до сотен более мелких бомб, или суббоеприпасов. Эти контейнеры сбрасываются с самолетов, запускаются ракетными или артиллерийскими снарядами.

Контейнер открывается на заданной высоте и бомбы внутри разлетаются и взрываются ближе к земле.

Как ВСУ, та и ВС РФ применяли кассетные боеприпасы после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В июле США анонсировали поставки в Украину кассетных боеприпасов, с тех пор их применяли на поле боя.

Поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Обедненный уран — это то, что остается после того, как большая часть высокорадиоактивных изотопов урана была извлечена из металла.

Батарея газовых центрифуг, осуществляющих разделение изотопов на заводе в Пикетон, штат Огайо

Он гораздо менее радиоактивен, чем обогащенный уран, и не способен вызвать ядерную реакцию. Вместе с тем обедненный уран чрезвычайно плотен, что делает его весьма эффективным материалом для снарядов.

Снаряды с обедненным ураном для артиллерийского комплекса Mark 15 Phalanx CIWS

Снаряды с обедненным ураном калибра 120-мм могут использоваться для американских танков Abrams M1.

Напомним, что РФ использует боеприпасы с обедненным ураном и в то же время критикует США за их поставки Украине.

Также сообщалось об урановых снарядах для танков Abrаms и Challenger 2 и их преимуществах.