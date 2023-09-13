Израиль представил тактический противотанковый барражирующий боеприпас Rotem Alpha (видео)

Беспилотник способен работать на дальности в несколько десятков километров, непрерывно находиться в воздухе течение 60 минут или выполнять задачи на обзорных точках до 24 часов.

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Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила на выставке DSEI в Лондоне противотанковый тактический боеприпас Rotem Alpha с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Как сообщает издание Israel Defense, новое детище израильской компании ломает привычные представления о ведении боевых действий и представляет собой революцию в технических и эксплуатационных возможностях подобных боеприпасов.

Отмечается, что Rotem Alpha обладает большой выносливостью как в воздухе, так и на стационарных позициях в режиме ожидания. Он может работать на дальности в несколько десятков километров, непрерывно летать в течение 60 минут или находиться на обзорных точках до 24 часов. Дрон также может выполнять разведывательные миссии, обеспечивать обзор на поле боя, и выполняет атаку по выбранным целям по команде оператора даже при неблагоприятных погодных условиях. Если цель не выбрана или оператор принимает решение об отказе от атаки, то дрон снимается с дежурства и может быть возвращен.

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Масса боеприпаса составляет 25 кг, он переносится солдатом в рюкзаке. В полевых условиях он собирается за считанные минуты, а в полностью собранном виде Rotem Alpha готов к взлету менее чем за две минуты.

Управление боеприпасом осуществляется одним оператором с помощью наземной системы управления (GCS). Оператор может приказать дрону занять позицию на здании или холме до появления противника.

Rotem Alpha оснащен комплексом датчиков, состоящим из инфракрасных и акустических датчиков, и может автономно обнаруживать и определять местоположение вражеских целей, таких как источники вражеского огня, артиллерийские, ракетные и пусковые установки. В качестве боевой части используется крупногабаритная боеголовка, состоящая из кумулятивного заряда и осколочной гильзы, способной пробить более 600 мм баллистической стали.

Ранее сообщалось в Израиле объявили об интеграции передовых разведывательных систем в свой новейший самолет-разведчик (ISR) ORON. Таким образом израильские силы ЦАХАЛ получат беспрецедентные возможности в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.