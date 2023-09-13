Ізраїль представив тактичний протитанковий боєприпас для баражування Rotem Alpha (відео)

Безпілотник здатний працювати на дальності в кілька десятків кілометрів, безперервно перебувати в повітрі протягом 60 хвилин або виконувати завдання на оглядових точках до 24 годин.

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Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) представила на виставці DSEI в Лондоні протитанковий тактичний боєприпас Rotem Alpha з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL). Як повідомляє видання Israel Defense, нове дітище ізраїльської компанії ламає звичні уявлення про ведення бойових дій і являє собою революцію в технічних і експлуатаційних можливостях подібних боєприпасів.

Зазначається, що Rotem Alpha володіє великою витривалістю як у повітрі, так і на стаціонарних позиціях у режимі очікування. Він може працювати на дальності в кілька десятків кілометрів, безперервно літати протягом 60 хвилин або перебувати на оглядових точках до 24 годин. Дрон також може виконувати розвідувальні місії, забезпечувати огляд на полі бою, і виконує атаку по обраних цілях за командою оператора навіть за несприятливих погодних умов. Якщо ціль не обрано або оператор ухвалює рішення про відмову від атаки, то дрон знімається з чергування і може бути повернутий.

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Маса боєприпасу становить 25 кг, він переноситься солдатом у рюкзаку. У польових умовах він збирається за лічені хвилини, а в повністю зібраному вигляді Rotem Alpha готовий до зльоту менш ніж за дві хвилини.

Управління боєприпасом здійснюється одним оператором за допомогою наземної системи управління (GCS). Оператор може наказати дрону зайняти позицію на будівлі або пагорбі до появи противника.

Rotem Alpha оснащений комплексом датчиків, що складається з інфрачервоних і акустичних датчиків, і може автономно виявляти та визначати місце розташування ворожих цілей, таких як джерела ворожого вогню, артилерійські, ракетні та пускові установки. Як бойова частина використовується великогабаритна боєголовка, що складається з кумулятивного заряду і осколкової гільзи, здатної пробити понад 600 мм балістичної сталі.

Раніше повідомлялося в Ізраїлі оголосили про інтеграцію передових розвідувальних систем у свій новітній літак-розвідник (ISR) ORON. Таким чином ізраїльські сили ЦАХАЛ отримають безпрецедентні можливості в галузі розвідки, спостереження і рекогносцировки.